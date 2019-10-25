Дитяча афіша на Хеловін 2019 порадує різноманітністю заходів, які можна відвідати в Києві. Факти ICTV зібрали найкращі активності для дітей, які будуть цікаві і дорослим.

Афіша на Хеловін 2019 буде насичена культурною програмою, яка зацікавить і дітей, і дорослих.

І хоча Хеловін вважається містичним святом, діти його обожнюють. Вони навіть охочіше дорослих перевдягаються у костюми і прикрашають свої обличчя.

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І хоча Хеловін відзначається 31 жовтня, багато заходів стартують вже на цих вихідних.

Факти ICTV склали найкращу афішу для дітей на Хеловін 2019.

Містичний цирк в KidsWill

26 жовтня, 11.00

KidsWill, ТРЦ АртМолл

Вартість: 250 грн для дітей і 150 для дорослих

Цього року Halloween KidsWill відвідає містичний цирк. Тут буде традиційний конкурс косплея для тих, хто хоче з головою зануритися в атмосферу свята.

Також містерія фокусів, жонглювання, шоу мильних бульбашок та цікава хеловінська фотозона для яскравих фотографій на пам’ять.

Поринути у свято з головою можна буде завдяки аквагриму.

Happy Scary Birthday Кураж Базар

26-27 жовтня, 12.00

ВДНГ

Вартість: 150 грн, в хеловінському костюмі безкоштовно

День народження одного з найяскравіших фестивалів міста і Хеловін – два в одному. На вас чекають ярмарок, розваги для всієї родини, хеловінська атмосфера і багато іншого.

Хеловін у Феофанії

29 жовтня, 13.00

Парк Феофанія

Вартість: 20 грн

У цей Хеловін ви зможете повеселитися з графом Дракулою і потанцювати навколо величезного багаття на дискотеці диско-вамп.

Також можна буде сфотографуватися в долині опудал Silent Hill.

Увечері запланований концерт під відкритим небом.

Хеловін в цирку

31 жовтня та 1 листопада, 20.00

Цирк

Вартість: від 100 грн

На гостей чекає цирк в стилі XVIII століття з карликами, маріонетками, фриками, акробатами, бородатими жінками, ілюзіоністами, моторошними звуками і світловими ефектами.

У фойє цирку розміститься фудкорт від відьми з киплячими та шипучими сумішами, неймовірні аніматори і фантастичний грим від справжніх професіоналів.

Також тут можна знайти імпровізований парк атракціонів, де ви зможете дізнатися про свою долю у циганки-ворожки і пограти в тир, де мішенню будуть людські голови.

Фестиваль вуличної їжі SCARY FOOD

2-3 листопада, 11.00

Арт-завод Платформа

Вартість: онлайн – 150 грн, на вході – 250 грн

Фестиваль вуличної їжі також не залишився осторонь. На вас чекають дитяча зона з аквагримом і подарунками, конкурс костюмів, фудкорт зі “страшною” їжею, зомбі-забіг, кімната страху, пунш і танці.

До слова, Факти ICTV зібрали найкращі варіанти для святкування Хеловіна.