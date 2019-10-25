Дитяча афіша на Хеловін 2019 порадує різноманітністю заходів, які можна відвідати в Києві. Факти ICTV зібрали найкращі активності для дітей, які будуть цікаві і дорослим.
Афіша на Хеловін 2019 буде насичена культурною програмою, яка зацікавить і дітей, і дорослих.
І хоча Хеловін вважається містичним святом, діти його обожнюють. Вони навіть охочіше дорослих перевдягаються у костюми і прикрашають свої обличчя.
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І хоча Хеловін відзначається 31 жовтня, багато заходів стартують вже на цих вихідних.
Факти ICTV склали найкращу афішу для дітей на Хеловін 2019.
Містичний цирк в KidsWill
26 жовтня, 11.00
KidsWill, ТРЦ АртМолл
Вартість: 250 грн для дітей і 150 для дорослих
Цього року Halloween KidsWill відвідає містичний цирк. Тут буде традиційний конкурс косплея для тих, хто хоче з головою зануритися в атмосферу свята.
Також містерія фокусів, жонглювання, шоу мильних бульбашок та цікава хеловінська фотозона для яскравих фотографій на пам’ять.
Поринути у свято з головою можна буде завдяки аквагриму.
Happy Scary Birthday Кураж Базар
26-27 жовтня, 12.00
ВДНГ
Вартість: 150 грн, в хеловінському костюмі безкоштовно
День народження одного з найяскравіших фестивалів міста і Хеловін – два в одному. На вас чекають ярмарок, розваги для всієї родини, хеловінська атмосфера і багато іншого.
Хеловін у Феофанії
29 жовтня, 13.00
Парк Феофанія
Вартість: 20 грн
У цей Хеловін ви зможете повеселитися з графом Дракулою і потанцювати навколо величезного багаття на дискотеці диско-вамп.
Також можна буде сфотографуватися в долині опудал Silent Hill.
Увечері запланований концерт під відкритим небом.
Хеловін в цирку
31 жовтня та 1 листопада, 20.00
Цирк
Вартість: від 100 грн
На гостей чекає цирк в стилі XVIII століття з карликами, маріонетками, фриками, акробатами, бородатими жінками, ілюзіоністами, моторошними звуками і світловими ефектами.
У фойє цирку розміститься фудкорт від відьми з киплячими та шипучими сумішами, неймовірні аніматори і фантастичний грим від справжніх професіоналів.
Також тут можна знайти імпровізований парк атракціонів, де ви зможете дізнатися про свою долю у циганки-ворожки і пограти в тир, де мішенню будуть людські голови.
Фестиваль вуличної їжі SCARY FOOD
2-3 листопада, 11.00
Арт-завод Платформа
Вартість: онлайн – 150 грн, на вході – 250 грн
Фестиваль вуличної їжі також не залишився осторонь. На вас чекають дитяча зона з аквагримом і подарунками, конкурс костюмів, фудкорт зі “страшною” їжею, зомбі-забіг, кімната страху, пунш і танці.
До слова, Факти ICTV зібрали найкращі варіанти для святкування Хеловіна.