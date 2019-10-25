Манікюр на Хеловін традиційно є одним з головних атрибутів святкового образу. Факти ICTV зібрали найкращі ідеї стильного дизайну нігтів до Дня всіх святих.
Манікюр на Хеловін у 2019 році не буде сильно відрізнятися від торішніх трендів цього свята.
Скелети, черепа, кров, відьми і хрести залишаються улюбленим дизайном нігтів екстравагантних любительок Хеловіна.
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Також популярними цього року будуть малюнки і наклейки на нігті з різною нечистю і навіть персонажами з фільмів.
Факти ICTV зібрали найкращі ідеї дизайну нігтів на Хеловін.
Манікюр на Хеловін: найкращі ідеї дизайну нігтів / 11 фотографий
Раніше Факти ICTV писали про костюми на Хеловін, які будуть популярні у 2019 році.
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