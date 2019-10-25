Манікюр на Хеловін традиційно є одним з головних атрибутів святкового образу. Факти ICTV зібрали найкращі ідеї стильного дизайну нігтів до Дня всіх святих.

Манікюр на Хеловін у 2019 році не буде сильно відрізнятися від торішніх трендів цього свята.

Скелети, черепа, кров, відьми і хрести залишаються улюбленим дизайном нігтів екстравагантних любительок Хеловіна.

Читайте: Манікюр на Хеловін 2019 – дизайн на короткі нігті

Також популярними цього року будуть малюнки і наклейки на нігті з різною нечистю і навіть персонажами з фільмів.

Факти ICTV зібрали найкращі ідеї дизайну нігтів на Хеловін.











































Манікюр на Хеловін: найкращі ідеї дизайну нігтів / 11 фотографий

Раніше Факти ICTV писали про костюми на Хеловін, які будуть популярні у 2019 році.