Найкращі ідеї темного манікюру 2019 дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Темний манікюр завжди виглядає вишукано і елегантно. У цьому сезоні неймовірно популярний темний колір, який може бути однотонним або ж доповняться декором у вигляді блискіток, страз, акрилової пудри або ж комбінуватися з малюнком.

Цікаво те, що він виглядає шикарно як на довгих, так і на коротких нігтях.

Ідеї темного манікюру 2019



































Темний манікюр 2019 – ідеї дизайну нігтів / 9 фотографий

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Модно також поєднання кількох текстур та відтінків, матового і глянцевого покриття.

Сміливо використовуйте геометричні малюнки, не бійтеся експериментувати.

































