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Факти / Lifestyle

У Португалії народилася дитина без очей та носа

В лікарні португальського міста Сетубал, що в 40 км від Лісабона, народився малюк без очей та носа. Попри численні обстеження, батьків жодного разу не попереджали про фізичні відхилення у дитини.

Немовля

У португальському містечку народився малюк фактично без обличчя – у дитини немає очей та носа.

Лікаря, який супроводжував вагітність, звинуватили у халатності та відсторонили від роботи.

За словами батьків новонародженого хлопчика, їх не попереджали про фізичні відхилення у дитини.

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Доктор Карвальйо провів три УЗД та запевняв, що жодних проблем немає.

Уже на шостому місяці вагітності мама пройшла ще одне обстеження в іншій клініці, де попередили про ризик потенційних відхилень, але й після цього акушер відкинув усі застереження.

Після пологів батьків попередили, що хлопчик проживе усього кілька годин, проте він живе уже 18 днів і наразі перебуває у лікарні.

Під час розслідування справи з’ясувалося, що це не перші звинувачення на адресу акушера. Одразу кілька батьків розповіли, що він не попереджав їх про народження потенційно нездорових дітей.

Нагадаємо, у чернівецькому пологовому будинку №2 у ніч проти 28 вересня народилися сіамські близнюки – дівчатка з одним тілом та двома головами. Діти померли через кілька днів.

Джерело: ВВС Україна

Фото: Dreamstime

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