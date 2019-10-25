Як зробити легкий макіяж на Хеловін, читайте на Фактах ICTV.
Факти ICTV зібрали відео різних варіацій легкого макіяжу на Хеловін 2019.
Дрянь з хробаками
Для першого варіанту вам знадобиться туалетний папір і палетка тіней. Ідея макіяжу полягає у тому, щоб зробити імітацію розірваної шкіри.
Макіяж з наліпками
Це, напевно, найпростіший з усіх варіантів. Весь образ тримається на спеціальних наліпках, які можна купити практично у будь-якому магазині косметики перед Хеловіном.
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Клоун Воно
Після виходу у вересні 2019 року Воно 2 образ клоуна знову у топах. Тому беріть у руки пензлик для макіяжу та розфарбовуйте своє личко до Хеловіну.
Відкрита рана
Відтворити макіяж з фільму жахів можна за допомогою звичайного клею ПВА.
Макіяж ляльки
Якщо ви хочете виглядати на Хеловін одночасно мило і жахливо, то цей макіяж саме для вас.
До речі, Факти ICTV писали, де орендувати костюми на Хеловін 2019, а також скільки коштує прокат.