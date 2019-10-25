Де святкують День юстиції, в кого сьогодні іменини, а також які свята 25 жовтня 2019 року – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

25 жовтня іменини святкують Анфія, Діодор, Домника, Амфілохій, Андронік, Іван, Кузьма, Тарас, Тарах, Пров, Макар, Мартин, Федот, Феодосій, Ясон.

Також сьогодні в Європі відзначають Європейський день юстиції.

У цей день проводять різноманітні події, за допомогою яких намагаються донести до людей інформацію про їхні права та можливість відстоювати їх у суді.

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Православні християни 25 жовтня вшановують пам’ять преподобного Косми Маюмського.

Він відомий тим, що виступав на захист православ’я під час гоніння на святі ікони і написав багато творів проти іконоборців.

Народні прикмети і традиції:

якщо зірки мають синій відтінок – це до снігу;

південний вітер обіцяє тепло, а північний – холод;

якщо хтось стукає у двері, не можна питати Хто там. Таким чином можна впустити в дім нещастя;

багато яскравих зірок на небі віщують хороший врожай.

Факти ICTV також публікували календар церковних свят на 2019 рік.