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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 25 жовтня 2019

Де святкують День юстиції, в кого сьогодні іменини, а також які свята 25 жовтня 2019 року – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке сьогодні свято

25 жовтня іменини святкують Анфія, Діодор, Домника, Амфілохій, Андронік, Іван, Кузьма, Тарас, Тарах, Пров, Макар, Мартин, Федот, Феодосій, Ясон.

Також сьогодні в Європі відзначають Європейський день юстиції.

У цей день проводять різноманітні події, за допомогою яких намагаються донести до людей інформацію про їхні права та можливість відстоювати їх у суді.

Читайте: Місячний календар на жовтень 2019 – сприятливі дні і заборони

Православні християни 25 жовтня вшановують пам’ять преподобного Косми Маюмського.

Він відомий тим, що виступав на захист православ’я під час гоніння на святі ікони і написав багато творів проти іконоборців.

Народні прикмети і традиції:

  • якщо зірки мають синій відтінок – це до снігу;
  • південний вітер обіцяє тепло, а північний – холод;
  • якщо хтось стукає у двері, не можна питати Хто там. Таким чином можна впустити в дім нещастя;
  • багато яскравих зірок на небі віщують хороший врожай.

Факти ICTV також публікували календар церковних свят на 2019 рік.

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