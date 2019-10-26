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Факти / Lifestyle

День автомобіліста в Україні – привітання в картинках

Традиційно в останню неділю жовтня в Україні відзначаю День автомобіліста. З цієї нагоди Факти ICTV створили оригінальні привітання в картинках.

День автомобіліста в Україні 2019

В Україні День автомобіліста щорічно відзначається в останню неділю жовтня. У 2019 році він припадає на 27 жовтня.

У 1993 році екс-президент Леонід Кучма (1994-2005) підписав указ про об’єднання в одну святкову дату День автомобіліста і дорожніх робітників.

Читайте: День автомобіліста 2019: незвичайні і жартівливі привітання

З цієї нагоди Факти ICTV створили оригінальні привітання в картинках до Дня автомобіліста.

  • День автомобіліста в Україні 2019
  • День автомобіліста в Україні 2019
  • День автомобіліста в Україні 2019
  • День автомобіліста в Україні 2019
  • День автомобіліста в Україні 2019
  • День автомобіліста в Україні 2019
День автомобіліста в Україні – привітання в картинках / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV зібрали найкращі ідеї подарунків на День автомобіліста: гаджети і пристрої, які можуть допомогти перетворити будь-який автомобіль на високотехнологічний транспортний засіб. Любителі автомобілів обов’язково оцінять подарунок із цього списку.

Фото: Dreamstime, Unsplash

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