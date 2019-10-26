Гороскоп на сьогодні, 26 жовтня, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

День підходить для повсякденних і рутинних справ, які потребують концентрації уваги і усамітнення.

Активність бажано проявляти у чомусь звичному, не втягуватися у нові ідеї та задуми. Слушна нагода для ручної праці, наведення порядку в будинку – позбутися мотлоху. Піша прогулянка допоможе утримати внутрішню рівновагу.

Емоційно день може пройти по-різному, можлива дратівливість на оточуючих або на себе, аж до зневіри та апатії.

Місячний місяць наближається до закінчення, енергетично сил не так багато, як хотілося б, тому варто берегти себе, свої сили і давати собі можливість відпочивати, не перенапружуватися зайвий раз.

Однак тотальна пасивність не рекомендується, краще щось робити собі на втіху, при цьому з мінімальними соціальними контактами. У необхідних комунікаціях бажано використовувати легкість і гумор.

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Варто приділити увагу своєму здоров’ю, зробити щось у цьому напрямку. Ввечері підійдуть заспокійливі процедури, наприклад теплий масляний самомасаж.

Несприятливо: підстригання нігтів, надягання нового одягу і прикрас, підстригання волосся, брати чи давати гроші у борг.

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