Кажуть, що жінка любить вухами. Тому кількома простими словами можна підкорити серце коханої і розпалити у ній вогонь пристрасті.

Шість слів, які допоможуть підкорити кохану жінку – у матеріалі Фактів ICTV.

Маша

Звичайно, називати всіх жінок цим ім’ям не варто, але під час сексу намагайтеся вимовляти ім’я своєї коханої. Коли вона чує це, то відчуває себе особливою.

Так!

Завжди говорити “так”, як у фільмі з Джимом Керрі не варто, так як вас можуть вважати легковажним і мягкохарактерним. Але доречне “так” слеще всіх слів. За словами психологів, чоловіче згода має свідчити про впевненість партнера.

Слова кохання

Не обов’язково зізнаватися в коханні, для початку можна просто сказати про те, що ти любиш якусь частину її тіла. Фрази “Мені подобається, як ти виглядаєш” або “Я люблю дивитися на тебе”здантні підкорити серце будь-якої жінки.

Гроші

Деякі жінки збуджуються при вигляді або відчутті багатства. Вчені пояснюють це інстинктами, коли жінка обирала партнера, виходячи з його можливостей її забезпечити дахом і їжею. Можеш згадати у ліжку про те, що збираєтеся запросити кохану у дорогий ресторан.

Ти

У ліжку краще говорити не про себе, а про партнерку. Наприклад, не “Я збуджений”, а “Ти мене збуджуєш”.

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Потрібна

Кожна жінка мріє бути бажаною і хоче, щоб її коханий втрачав від неї розум. Слова “Ти мені потрібна” мають чудодійну силу. Особливо це працює після тривалої перерви або відрядження.

До слова, Факти ICTV писали про 5 ознак того, що у жінки немає сексу.