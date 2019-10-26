Які свята українці будуть відзначати у 2019 році? Факти ICTV склали календар професійних і неофіційних свят.
Календар свят України на 2019 рік містить чимало дат, які не відзначаються на державному рівні, проте мають велике значення для людей різних професій.
Більшість з них припадає на один і той же день. Але є свята, які є перехідними і змінюють дату щороку.
Вони позначені у нашому календарі зірочкою*.
Січень
20 січня – Всесвітній день снігу (третя неділю січня )
22 січня – День соборності України
24 січня – День зовнішньої розвідки України
25 січня – День студентів (Тетянин день)
26 січня – День працівника контрольно-ревізійної служби України, Всесвітній день митниці
27 січня* – Міжнародний день без інтернету (остання неділя січня)
31 січня – Міжнародний день ювеліра
Лютий
2 лютого – День бабака
5 лютого* – Китайський Новий рік (припадає на перший новий місяць першого місяця року, між 12 січня і 19 лютого)
6 лютого – Міжнародний день бармена
9 лютого – Міжнародний день стоматолога
13 лютого – Всесвітній день радіо
14 лютого – День святого Валентина (День всіх закоханих)
14 лютого – День комп’ютерника
17 лютого – День спонтанного прояву доброти
20 лютого – Всесвітній день соціальної справедливості, День Героїв Небесної Сотні
21 лютого – Міжнародний день рідної мови
28 лютого – День штурманської служби авіації Збройних сил України
Березень
1 березня – Всесвітній день компліменту
3 березня – Всесвітній день письменника
9 березня – Всесвітній день діджея
15 березня – День захисту прав споживачів
15 березня* – Всесвітній день сну (третя п’ятниця березня)
20 березня – Міжнародний день щастя
21 березня – Всесвітній день поезії
22 березня – День таксиста
25 березня – День Служби безпеки України
27 березня – Всесвітній день театру
Квітень
1 квітня – День сміху (День дурня), Міжнародний день птахів
4 квітня – Міжнародний день інтернету
7 квітня – Всесвітній день здоров’я
12 квітня – Всесвітній день авіації та космонавтики
15 квітня – День працівників кримінального розшуку України
17 квітня – День працівників пожежної охорони України
18 квітня – День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні
20 квітня* – Міжнародний день цирку (третя субота квітня)
23 квітня – Всеукраїнський день психолога
24 квітня* – Міжнародний день секретаря (середа останнього повного тижня квітня)
27 квітня* – Міжнародний день ветеринарного лікаря (остання субота квітня)
29 квітня – Міжнародний день танцю
30 квітня – День прикордонника
Травень
12 травня* – День матері (друга неділя травня)
15 травня – Міжнародний день сімей
16 травня* – Всесвітній день вишиванки (третій четвер травня)
18 травня* – День науки в Україні (третя субота травня), День Європи в Україні (третя субота травня)
20 травня – День банківських працівників, Всесвітній день метролога
23 травня – День морської піхоти України
24 травня – День святих Мефодія і Кирила, День слов’янської писемності та культури
25 травня* – День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України (остання субота травня)
29 травня – Міжнародний день миротворців ООН
31 травня – Всесвітній день без тютюну, Всесвітній день блондинок
Червень
1 червня – Міжнародний день дітей (День захисту дітей)
6 червня – День журналіста в Україні
9 червня – Міжнародний день друзів
14 червня – Міжнародний день блогера
16 червня* – День медичного працівника (третя неділя червня)
25 червня – День митної служби України
27 червня – Міжнародний день рибальства
30 червня* – День молоді України (остання неділя червня)
Липень
1 липня – День архітектури України
2 липня – Міжнародний день спортивного журналіста
4 липня – День Національної поліції України
6 липня – Всесвітній день поцілунку
6 липня* – Міжнародний день Дніпра (перша субота липня)
14 липня* – День рибалки (друга неділя липня)
11 липня – Всесвітній день шоколаду
16 липня – День бухгалтера України
26 липня – День системного адміністратора
Серпень
1 серпня – День інкасатора
2 серпня* – Міжнародний день пива (перша п’ятниця серпня)
4 серпня* – День Повітряних сил ЗСУ (перша неділя серпня)
8 серпня – Всесвітній день кішок
11 серпня* – День будівельника (друга неділя серпня)
19 серпня – Всесвітній день фотографії
23 серпня – День Державного прапора України
25 серпня* – День шахтаря (остання неділя серпня)
31 серпня* – День авіації України (остання субота серпня)
Вересень
1 вересня – День знань
8 вересня* – День танкіста в Україні (друга неділя вересня)
9 вересня – Міжнародний день краси
13 вересня – День програміста
14 вересня* – День українського кіно (друга субота вересня), День фізкультури і спорту
17 вересня – День рятувальника України
21 вересня – Міжнародний день миру
22 вересня – Всесвітній день без автомобіля
26 вересня – Всесвітній день контрацепції
27 вересня – Всесвітній день туризму
30 вересня – Всеукраїнський день бібліотек
Жовтень
1 жовтня – Міжнародний день музики, Міжнародний день людей похилого віку
4 жовтня – Всесвітній день тварин
4 жовтня* – Всесвітній день посмішки (перша п’ятниця жовтня)
7 жовтня* – Міжнародний день лікаря (перший понеділок жовтня)
8 жовтня – День юриста України
10 жовтня – День працівників стандартизації та метрології в Україні
11 жовтня* – Всесвітній день яйця (друга п’ятниця жовтня)
15 жовтня – Всесвітній день миття рук, Міжнародний день білої тростини
16 жовтня – День Шефа
20 жовтня* – День працівників харчової промисловості (третя неділя жовтня)
27 жовтня* – Міжнародний день тещі (четверта неділя жовтня)
27 жовтня* – День автомобіліста (остання неділя жовтня)
31 жовтня – Хелловін, Міжнародний день Чорного моря
Листопад
1 листопада – Міжнародний день вегана
3 листопада – День ракетних військ і артилерії України
9 листопада – День української писемності та мови
11 листопада – Всесвітній день шопінгу
13 листопада – Міжнародний день незрячих
16 листопада – День працівників радіо, телебачення та зв’язку
17 листопада – Міжнародний день студентів
19 листопада – Міжнародний день чоловіків
21 листопада – День Гідності та Свободи
21 листопада – Всесвітній день телебачення
21 листопада – День десантно-штурмових військ ЗСУ
29 листопада* – Чорна п’ятниця (остання п’ятниця листопада)
30 листопада – Всесвітній день домашніх тварин
Грудень
1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом
3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю
4 грудня – День обіймів
6 грудня – День Збройних Сил України
9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією
14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС
15 грудня – Міжнародний день чаю
19 грудня – День святителя Миколая Чудотворця
28 грудня – Міжнародний день кіно
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Факти ICTV також склали для вас календар державних свят на 2019 рік.
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