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Факти / Lifestyle

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 27 жовтня

Гороскоп на сьогодні, 27 жовтня, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 27 жовтня

У ранкові години бажано навести чистоту і порядок, а ще краще це зробити заздалегідь, у суботу. Прикрасьте будинок свіжими квітами і фруктами, створіть затишний простір. Сьогодні день сприяє духовним роботам, а не матеріальним питанням. Сходіть до храму і вшануйте предків.

Сьогодні добре обратися і привести себе у гарний вигляд – це додасть сил. Рекомендуються процедури, пов’язані зі здоров’ям, поліпшенням тіла. Можуть прийти оригінальні творчі ідеї. Справи сьогодні доречні легкі як фізично, так і емоційно. Краще розподілити свої сили так, щоб не перенапружуватися.

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Несприятливо: підстригання нігтів, надягання нового одягу і прикрас, стрижка волосся, брати чи давати гроші у борг.

До речі, Факти ICTV також публікували гороскоп на жовтень 2019 року для всіх знаків зодіаку.

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