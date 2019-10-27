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Факти / Lifestyle

Міжнародний день тещі – привітання в картинках

Міжнародний день тещі у 2019 році святкують 27 жовтня. З цієї нагоди Факти ICTV створили оригінальні привітання у картинках.

Международный день тещи

Міжнародний день тещі відзначається у четверту неділю жовтня, у 2019 році – це 27 жовтня.

До слова, це свято неофіційне, проте з кожним роком набирає все більшої та більшої популярності.

День тещі бере свій початок з 30-х років минулого століття в США завдяки жарту редактора однієї з газет штату Техас.

Читайте: Неофіційні свята в Україні – календар на 2019 рік

Публіцист написав, що День матері та День батька існують, так чому б не створити Міжнародний день тещі. Ідея американцям сподобалась, а згодом свято стало популярним у багатьох країнах.

Факти ICTV створили оригінальні привітання у картинках з Днем тещі.

  • День тещі 2019 привітання
  • День тещі 2019 привітання
  • День тещі 2019 привітання
  • День тещі 2019 привітання
  • День тещі 2019 привітання
  • День тещі 2019 привітання
  • День тещі 2019 привітання
  • День тещі 2019 привітання
Міжнародний день тещі – привітання в картинках / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV зібралі найкращі ідеї подарунків на День тещі, аби зяті мали можливість привітали других мам.

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