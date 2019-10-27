Міжнародний день тещі у 2019 році святкують 27 жовтня. З цієї нагоди Факти ICTV створили оригінальні привітання у картинках.
Міжнародний день тещі відзначається у четверту неділю жовтня, у 2019 році – це 27 жовтня.
До слова, це свято неофіційне, проте з кожним роком набирає все більшої та більшої популярності.
День тещі бере свій початок з 30-х років минулого століття в США завдяки жарту редактора однієї з газет штату Техас.
Читайте: Неофіційні свята в Україні – календар на 2019 рік
Публіцист написав, що День матері та День батька існують, так чому б не створити Міжнародний день тещі. Ідея американцям сподобалась, а згодом свято стало популярним у багатьох країнах.
Факти ICTV створили оригінальні привітання у картинках з Днем тещі.
Раніше Факти ICTV зібралі найкращі ідеї подарунків на День тещі, аби зяті мали можливість привітали других мам.