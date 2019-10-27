Міжнародний День тещі, який святкують щорічно в четверту неділю жовтня, у 2019 році випадає на 27 жовтня. Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем тещі.

Привітання з Днем тещі краще готувати найприкольніші та найоригінальніші.

Таким чином ви зможете висловити тещі подяку та вдячність за розуміння, терпіння і допомогу, а головне – за найкращу у світі дружину.

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Факти ICTV пропонують ознайомитися з підбіркою СМС-привітань до Дня тещі.

І

Бажаю Вам, щоб Ви були веселі,

Щоб процвітав добробут у оселі,

Щоб Вам давав Господь добра без ліку,

І довгого Вам, тещо моя, віку!

II

Не кожному зятю, повірте, везе,

Що теща його кісточки не гризе!

Мені, слава Богу, із цим пощастило,

Бо теща у мене і добра і мила!

Тому я Вас, тещо, обожнюю прямо,

З любов’ю й повагою кличу Вас мамо!

Хай тільки добро Вам дарує весь світ!

Вітаю Вас, мамо! Від зятя привіт!

III

У вас з’явився гарний зять,

Та зять, як кажуть, любить взять,

То ж Ви комори відкривайте

І що зять захоче – все давайте,

Придбайте зятю Мерседеса

То житимете, як принцеса!

IV

Всіх благ земних я Вам бажаю,

Хай не приходить в хату зло,

Найкращі квіти Вам дарую

За щирість і тепло.

V

Хай усмішка в очах Ваших іскриться

Пісень веселих грає водограй,

Нехай весна в квіту присниться

І щастя переллється через край.

VI

Від усієї душі бажаю щастя, любові, здійснення мрій! Нехай життя, як яскрава мозаїка, складається зі світлих фарб радості, незабутніх подій, а кожен новий день дарує успіх і чудовий настрій!

VII

Не кожному зятю, повірте, везе,

Що теща його кісточки не гризе!

Мені, слава Богу, із цим пощастило,

Бо теща в мене добра й мила!

Зі святом!

Факти ICTV також пропонують ознайомитися з ідеями подарунків тещі в її свято.