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Факти / Lifestyle

Найкращі СМС-привітання з Днем тещі

Міжнародний День тещі, який святкують щорічно в четверту неділю жовтня, у 2019 році випадає на 27 жовтня. Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем тещі.

Привітання з Днем Тещі

Привітання з Днем тещі краще готувати найприкольніші та найоригінальніші.

Таким чином ви зможете висловити тещі подяку та вдячність за розуміння, терпіння і допомогу, а головне – за найкращу у світі дружину.

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Факти ICTV пропонують ознайомитися з підбіркою СМС-привітань до Дня тещі.

І

Бажаю Вам, щоб Ви були веселі,
Щоб процвітав добробут у оселі,
Щоб Вам давав Господь добра без ліку,
І довгого Вам, тещо моя, віку!

II

Не кожному зятю, повірте, везе,
Що теща його кісточки не гризе!
Мені, слава Богу, із цим пощастило,
Бо теща у мене і добра і мила!

Тому я Вас, тещо, обожнюю прямо,
З любов’ю й повагою кличу Вас мамо!
Хай тільки добро Вам дарує весь світ!
Вітаю Вас, мамо! Від зятя привіт!

III

У вас з’явився гарний зять,
Та зять, як кажуть, любить взять,
То ж Ви комори відкривайте
І що зять захоче – все давайте,
Придбайте зятю Мерседеса
То житимете, як принцеса!

IV

Всіх благ земних я Вам бажаю,
Хай не приходить в хату зло,
Найкращі квіти Вам дарую
За щирість і тепло.

V

Хай усмішка в очах Ваших іскриться
Пісень веселих грає водограй,
Нехай весна в квіту присниться
І щастя переллється через край.

VI

Від усієї душі бажаю щастя, любові, здійснення мрій! Нехай життя, як яскрава мозаїка, складається зі світлих фарб радості, незабутніх подій, а кожен новий день дарує успіх і чудовий настрій!

VII

Не кожному зятю, повірте, везе,
Що теща його кісточки не гризе!
Мені, слава Богу, із цим пощастило,
Бо теща в мене добра й мила!
Зі святом!

Факти ICTV також пропонують ознайомитися з ідеями подарунків тещі в її свято.

Фото: Dreamstime

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