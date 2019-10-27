27 жовтня українці відзначають День автомобіліста. Факти ICTV підібрали привітання для людей, які не уявляють життя без автомобіля.
27 жовтня в Україні відзначають День автомобіліста. З давніх-давен існує звичай говорити людині, яка збирається в дорогу, напутні слова. Вони служать захистом, який відвертає від нього нещастя і поганих людей.
У наш цивілізований час цей звичай не втратив своєї актуальності. Не забудьте привітати у День автомобіліста своїх близьких та побажати їм вдалої дороги.
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І
Скільки ти життя провів
За кермом машини?
Ти – орел між водіїв,
Сокіл – як людина!
Хай же твій автомобіль
Вправно тобі служить!
Не реве і терпить біль
Радує й не тужить!
ІІ
Нелегка за кермом робота,
Та в ній романтика вирує до країв.
Простір небес – то є душа пілота,
Душа шофера – широчінь шляхів.
ІІІ
Ти той, хто дня не мислить
Без вірного керма.
З днем автомобіліста
Тебе вітаю я.
Нехай в дорозі не лякають
Ями, лід і бруд,
А світлофор засяє
Зеленим кожен раз!
IV
Скільки ти життя провів
За кермом машини?
Ти – орел між водіїв,
Сокіл – як людина!
Хай же твій автомобіль
Вправно тобі служить!
Не реве і терпить біль
Радує й не тужить!
V
Сьогодні свято відзначають автомобілісти:
Водії всіх категорій і таксисти,
Ми кожному сьогодні побажаємо щастя,
І нехай в дорозі вас обходять стороною негоди.
Щоб був завжди справним ваш автомобіль,
Щоб в душі завжди звучав кадриль,
Зелене світло завжди світило в дорозі,
Удачі вам і вірну любов знайти.
До слова, Факти ICTV зібрали найкращі ідеї подарунків для автомобілістів.