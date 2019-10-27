27 жовтня свої іменини святкують Михайло, Назар, Ігнат та Петро. Які ще є свята у цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
27 жовтня в Україні святкують День автомобіліста і дорожника. Сьогодні також відзначають Всесвітній день аудіовізуальної спадщини.
У церкві 27 жовтня вшановують пам’ять преподобної Параскеви. Параскева (її ще називали П’ятницею) вважалася покровителькою породіль.
Читайте: День автомобіліста в Україні – привітання в картинках
Прикмети на 27 жовтня
- Якщо на Параскеву бруду багато, то до зими залишилося чотири чотири тижні.
- Погана осінь – дощова весна.
- Яскраві зірки – до хорошого урожаю. Сухо і вітряно – наступного року літо сухе і не особливо урожайне, а коли дощ і тихо – урожай багатий.
Що не можна робити
27 жовтня категорично заборонялося турбувати матінку-землю, також була найсуворіша заборона на всі види жіночих робіт.
До речі, раніше Факти ICTV публікували календар свят на листопад 2019.