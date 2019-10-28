Новий iPhone 12 отримає покращений екран зі здатністю відтворювати відео з частотою 60 кадрів в секунду.

Нова модель iPhone 12 отримає покращений екран, який дозволить отримати більш плавне зображення за рахунок підвищеної частоти оновлення.

iPhone нового покоління матиме екран з частотою оновлення 120 Гц, що у два рази більше, ніж має остання модель iPhone 11, 11 Pro і 11 Pro Max, де частота оновлення екрану 60 Гц.

Подібні показники в 120 Гц мають iPad Pro 2018 року випуску.

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За допомогою нового дисплея ролики відтворюватимуться з частотою 24, 48 і 60 кадрів в секунду.

Також наголошується, що iPhone може отримати 12 OLED-екран, а не IPS.

Нагадаємо, Apple збільшить випуск iPhone 11 через надпопит.

Джерело: DigiTimes