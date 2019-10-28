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AirPods Pro: Apple представила нові навушники за $249

Навушники AirPods Pro надійдуть у продаж у США 30 жовтня за ціною $249.

AirPods Pro: Apple представила нові навушники за $249

Нові навушники AirPods Pro з шумопоглинанням компанія Apple представила 28 жовтня. У продаж у США вони надійдуть 30 жовтня.

Крім функції шумопоглинання, яка дозволяє “вимикати” звуки вулиці, навушники також мають режим “прозорості”. Коли він увімкнений, користувач може чути все, що відбувається навколо.

Крім цього, AirPods Pro підтримує бездротову зарядку. Допомогти в управлінні навушниками може голосовий помічник Siri, наприклад, прочитати повідомлення з iPhone.

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AirPods Pro будуть поставлятися з гнучкими силіконовими насадками трьох різних розмірів. Вартість новинки у США – $249.

Нагадаємо, одну з реклам бездротових навушників AirPods Apple зняла у Києві.

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