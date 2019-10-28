Цього року наша країна потрапила у третю хвилю старту продажу iPhone 11 у всьому світі, що дозволило українцям зробити попереднє замовлення вже 4 жовтня за наступним викупом новинки 11 жовтня.

Ажіотаж на нові iPhone цього року був вкрай високим, і смартфони були розпродані досить швидко. Компанія Алло, лідер українського ринку з продажу смартфонів і смарт-техніки, вирішила поділитися своїми думками щодо цього.

Чому люди купують iPhone 11?

На думку компанії Алло, основним тригером для хорошого старту продажу стали знижки на новинки, які могли отримати всі клієнти за умови попереднього замовлення в певні акційні дати.

Також, порівняно з минулим роком, найдоступніша версія iPhone 11 з’явилася у продажу одночасно з Pro-версіями, що позитивно вплинуло на загальний продаж новинок. Саме iPhone 11 64 гб чорного кольору став найпопулярнішим цього року на старті продажу.

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Але багатьох цікавить також і те, як йдуть продажу Pro-версій порівняно з торішнім Xs Max. Компанія Алло стверджує, що продажу iPhone 11 Pro будь-яких змін, порівняно з продажем iPhone Xs Max в минулому році за однаковий період, збільшилися втричі. Найпопулярніша модель цього року серед Pro-версій – iPhone 11 Pro 64 гб зеленого кольору.

Основні переваги нових iPhone

Так чому ж в цьому році українці активніше купують новинки? Крім більш приємних цін порівняно з минулим роком, можливості отримати знижку в розмірі 2 000 грн за умови передзамовлення і додаткові бонуси під час використання програми Алло-Обмін, покупці також гідно оцінили нові фішки iPhone 11.

Серед ключових особливостей можна виділити такі:

істотно збільшився час автономної роботи у iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max;

покращені фотоможливості у вигляді нового Нічного режиму для зйомки у недостатньому освітленні і додаткова камера з ультрашироким об’єктивом для зйомки фото і відео з захопленням 120°.

Наразі в Україні спостерігається дефіцит на iPhone 11 різних конфігурацій. Представники компанії Алло очікують нове надходження смартфонів вже в найближчі кілька тижнів.

Нагадаємо, Apple збільшить випуск iPhone 11 через надпопит.