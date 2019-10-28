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Downtown Donetsk: в Call of Duty: Modern Warfare є карта з України

У мережевій складовій відеоігри Call of Duty: Modern Warfare з’явилася карта під назвою Downtown Donetsk, в якій представлені реальні локації з Донецька.

Call of Duty Modern Warfare

У нещодавно випущеній відеогрі Call of Duty: Modern Warfare вперше за тривалий час з’явилася локація з України.

В мережевій грі проекту є карта Downtown Donetsk, на якій можна побачити стадіон, схожий на Донбас Арену.

На карті також є інші місця з центру Донецька.

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Call of Duty: Modern Warfare доступна для купівлі на PlayStation 4, Xbox One і ПК.

  • Call of Duty Modern Warfare
  • Call of Duty Modern Warfare
  • Call of Duty Modern Warfare
  • Call of Duty Modern Warfare
Downtown Donetsk: в Call of Duty: Modern Warfare є карта з України / 2 фотографии

До слова, у жовтні для гаджетів під управлінням Android, iOS та iPadOS випустили відеогру Call of Duty: Mobile.

Фото: Анатолий Евтушенко

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