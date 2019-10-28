У мережевій складовій відеоігри Call of Duty: Modern Warfare з’явилася карта під назвою Downtown Donetsk, в якій представлені реальні локації з Донецька.

У нещодавно випущеній відеогрі Call of Duty: Modern Warfare вперше за тривалий час з’явилася локація з України.

В мережевій грі проекту є карта Downtown Donetsk, на якій можна побачити стадіон, схожий на Донбас Арену.

На карті також є інші місця з центру Донецька.

Читайте: Чари і фантастика: найкращі відеоігри жовтня 2019

Call of Duty: Modern Warfare доступна для купівлі на PlayStation 4, Xbox One і ПК.







Downtown Donetsk: в Call of Duty: Modern Warfare є карта з України / 2 фотографии

До слова, у жовтні для гаджетів під управлінням Android, iOS та iPadOS випустили відеогру Call of Duty: Mobile.

Фото: Анатолий Евтушенко