Гороскоп на сьогодні, 28 жовтня, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

Сьогоднішній день добре підійде для планування справ, однак не варто начитати нічого важливого або значущого.

Крім того, варто відмовитися від торгових і ділових контактів.

Початок місяця за місячним календарем сприяє спокійним справам, а також невеликим фізичним навантаженням.

Соціальні контакти сьогодні небажані, адже існує мала ймовірність, що вони дадуть очікуваний результат і задоволення.

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У цей день можна присвятити час пов’язаним з творчістю заходам освітнього характеру.

Якщо контакти з соціумом неминучі, то потрібно проявляти в них дипломатію, гнучкість і м’якість, навіть якщо переважає войовничий настрій.

У разі виникнення напруженої ситуації з партнером, варто побути наодинці.

Несприятливим сьогодні вважається початок поїздок і подорожей.

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