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Факти / Lifestyle

Календар магнітних бур у жовтні 2019

У які дні жовтня 2019 року очікуються сплески сонячної активності та серйозні магнітні бурі – читайте на Фактах ICTV.

Календар магнітних бур у жовтні 2019

У жовтні буде кілька невеликих геомагнітних коливань, а під кінець місяця – затяжна серйозна магнітна буря.

Прогноз магнітних бурь на жовтень 2019 року:

Читайте: Календар магнітних бур на 2019 рік

  • 1 жовтня – слабка магнітна буря;
  • 2, 6, 15 і 27 жовтня – невеликі магнітні сплески;
  • 24, 25 і 26 жовтня – сильні магнітні бурі.

У періоди магнітних бур може погіршитися самопочуття – головні болі та перепади тиску, апатія та втома.

Раніше Факти ICTV писали, як вберегтися від негативного впливу магнітних бур.

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