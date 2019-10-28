Коктейлі на Хеловін 2019 можуть стати відмінним доповненням вечірки 31 жовтня. Факти ICTV зібрали п’ять найкращих рецептів для приготування смачних алкогольних напоїв і не тільки.
Головним атрибутом коктейлів на Хеловін 2019 є їх декорування. Це можуть бути оригінальні формочки для льоду у вигляді зубів вампіра або черепа, червоний густий сироп, що нагадує кров, а також суміш алкоголю, яка буде схожою на зілля відьми.
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Також популярним декором для коктейлів на Хеловін є дим, який роблять з сухого льоду. Його заморожують двоокисом вуглецю. На дно келиха поміщають шматочок сухого льоду, а зверху насипають кілька кубиків звичайного. Потім можна додавати будь-який напій, а зверху з’явиться той самий містичний туман.
Факти ICTV зібрали найкращі рецепти коктейлів на Хеловін 2019.
Мартіні Джека
Інгредієнт:
– 15 мл вершкового лікеру
– 60 мл ванільної горілки
– 15 мл гарбузового лікеру або сиропу
– паличка кориці
Приготування:
- Інгредієнти помістіть в шейкер з льодом і добре змішайте.
- Перелийте коктейль в охолоджений келих для мартіні з паличкою кориці.
Коктейль Крововилив в мозок
Інгредієнти:
– 30 мл персикового шнапса
– 10 мл лікеру bailey’s Irish Cream
– 2 краплі сиропу Grenadine
Приготування:
- Налийте персиковий шнапс в чарку. Повільно влийте Bailey’s, потім гренадін.
Коктейль Зелений вовкулака
Інгредієнти:
– 1 частина Sweet Green Tea Vodka
– 2 частини лимонаду
Приготування:
- Всі інгредієнти змішайте в шейкері з льодом, добре струсіть.
- Коктейль процідіть в охолоджений келих для мартіні.
Коктейль Еліксир вампіра
Інгредієнти:
– 50 мл горілки
– 20 г білого шоколадного лікеру
– полуничний сироп
Приготування:
- На внутрішні стінки охолодженого келиха для мартіні нанесіть полуничний сироп.
- Горілку і лікер струсіть в шейкері з льодом.
- Процідіть коктейль в келих для мартіні.
- На бортик келиха помістіть лід у вигляді щелеп вампіра.
Безалкогольний пунш на Хеловін
Інгредієнти:
– 540 мл журавлиного соку;
– 1,4 л лимонаду;
– 3 шт. лайма
Приготування:
- Змішайте журавлиний сік з лимонадом і шматочками лайму. Залиште напій охолоджуватися.
- Наповніть звичайну гумову рукавичку водою, зав’яжіть і залиште в горизонтальному положенні в морозильній камері.
- Зніміть рукавички з “крижаних рук” і покладіть їх в ємність з пуншем.
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