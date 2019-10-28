Коктейлі на Хеловін 2019 можуть стати відмінним доповненням вечірки 31 жовтня. Факти ICTV зібрали п’ять найкращих рецептів для приготування смачних алкогольних напоїв і не тільки.

Головним атрибутом коктейлів на Хеловін 2019 є їх декорування. Це можуть бути оригінальні формочки для льоду у вигляді зубів вампіра або черепа, червоний густий сироп, що нагадує кров, а також суміш алкоголю, яка буде схожою на зілля відьми.

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Також популярним декором для коктейлів на Хеловін є дим, який роблять з сухого льоду. Його заморожують двоокисом вуглецю. На дно келиха поміщають шматочок сухого льоду, а зверху насипають кілька кубиків звичайного. Потім можна додавати будь-який напій, а зверху з’явиться той самий містичний туман.

Факти ICTV зібрали найкращі рецепти коктейлів на Хеловін 2019.

Мартіні Джека

Інгредієнт:

– 15 мл вершкового лікеру

– 60 мл ванільної горілки

– 15 мл гарбузового лікеру або сиропу

– паличка кориці

Приготування:

Інгредієнти помістіть в шейкер з льодом і добре змішайте.

Перелийте коктейль в охолоджений келих для мартіні з паличкою кориці.

Коктейль Крововилив в мозок

Інгредієнти:

– 30 мл персикового шнапса

– 10 мл лікеру bailey’s Irish Cream

– 2 краплі сиропу Grenadine

Приготування:

Налийте персиковий шнапс в чарку. Повільно влийте Bailey’s, потім гренадін.

Коктейль Зелений вовкулака

Інгредієнти:

– 1 частина Sweet Green Tea Vodka

– 2 частини лимонаду

Приготування:

Всі інгредієнти змішайте в шейкері з льодом, добре струсіть.

Коктейль процідіть в охолоджений келих для мартіні.

Коктейль Еліксир вампіра

Інгредієнти:

– 50 мл горілки

– 20 г білого шоколадного лікеру

– полуничний сироп

Приготування:

На внутрішні стінки охолодженого келиха для мартіні нанесіть полуничний сироп.

Горілку і лікер струсіть в шейкері з льодом.

Процідіть коктейль в келих для мартіні.

На бортик келиха помістіть лід у вигляді щелеп вампіра.

Безалкогольний пунш на Хеловін

Інгредієнти:

– 540 мл журавлиного соку;

– 1,4 л лимонаду;

– 3 шт. лайма

Приготування:

Змішайте журавлиний сік з лимонадом і шматочками лайму. Залиште напій охолоджуватися.

Наповніть звичайну гумову рукавичку водою, зав’яжіть і залиште в горизонтальному положенні в морозильній камері.

Зніміть рукавички з “крижаних рук” і покладіть їх в ємність з пуншем.

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