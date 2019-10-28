Хеловін у 2019 році традиційно святкуватимуть 31 жовтня.

У 2019 році Хеловін відзначатимуть напередодні Дня всіх святих – 31 жовтня. Цей день символізує прихід зими та нечистих сил.

Одним з головних атрибутів цього свята є світильник Джека (гарбуз з вирізаними очима і ротом, зі свічкою всередині).

На Хеловін заведено вбиратися у страшні костюми вампірів, вовкулаків, відьом. Дехто любить переодягатися в персонажів з улюблених фільмів або коміксів.

У багатьох містах світу в це свято організовуються страхітливі атракціони. В Ірландії влаштовуються феєрверки, в Японії – паради.

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Якщо в США діти ходять домівками і випрошують у господарів солодощі, то в Україні Хеловін полюбляють студенти.

У багатьох розважальних закладах проходять тематичні вечірки, перегляди фільмів жахів, а на вулиці можна періодично зустріти людей з розмальованими обличчями.

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