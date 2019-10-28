Макіяж на Хеловін – ідеальна можливість втілити в життя найяскравіші та чудернацькі фантазії. Найкращі ідеї макіяжу за мотивами Disney мультфільмів зібрали для вас Факти ICTV.

Обирайте для себе одну з п’яти ідей макіяжу на Хеловін 2019 за мотивами диснеївських мультфільмів.

Королева черв’яків

Варіант макіяжу на Хелловін – образ Червової Королеви з Аліси в країні чудес. Зробіть макіяж очей за допомогою гриму або кремових тіней бірюзового відтінку і нафарбуйте губи червоною помадою. Потім візьміть тонкий акварельний пензель, щоб промальовувати брови та вії.

Біла Королева

Вибілене обличчя, світле волосся, червоні очі або повіки, акценти на кшталт кристалів, громіздкі накладних вій та блакитне контурування – це макіяж ніжної королеви, який зробить ваш образ страхітливо-милим. Біла Королева може бути як зловісним, так і цілком доброзичливим персонажем.

Русалка

Русалка – це міфічна істота. Слов’яни представляли її в образі блідої дівчини з довгими, найчастіше зеленими, розпущеним волоссям, яка здатна залоскотати випадкового подорожнього і затягнути його під воду.

Варіантів для такого макіяжу є безліч, бо ви можете обрати або зелені відтінки, або сині чи узагалі поєднати їх. Технік макіяжу Русалки є декілька, на відео показаний один із ніжних образів.

Читайте: Образи на Хеловін 2019 для дівчат – 20 найкращих ідей

Білосніжка

Чарівна Білосніжка на Хеловін – прекрасний образ для темноволосих дівчат. До класичного макіяжу Білосніжки можна додати кілька подряпин і зробити обличчя більш блідим, щоб нафарбовані губи яскраво виділялися у вашому образі.

Мертва наречена

За допомогою гриму необхідно зробити синюватий відтінок шкіри і підібрати сиву або блакитну перуку з довгим волоссям. Губи повинні бути блідо-рожевого кольору. За допомогою темних тіней створіть темні кола на повіках і під очима і густо нафарбуйте вії або використайьте накладні.

До речі, Факти ICTV писали, де орендувати костюми на Хеловін 2019, а також скільки коштує прокат.