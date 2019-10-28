Folk Ukraine запрошує зустріти Новий 2020 рік у серці столиці на Софійській площі. Програму новорічних заходів читайте на сайті Факти ICTV.

Програма святкувань Нового року⠀

14 грудня — відкриття різдвяного ярмарку.

19 грудня — урочисте засвічення ялинки.

25 грудня — католицьке Різдво.

31 грудня — зустріч Нового року.

7 січня — святкова хода звіздарів та різдвяний концерт.

Читайте: Символ Нового року 2020

А в інші дні на вас чекатимуть святкові концерти на великій сцені. Цьогоріч головною темою свята стане чарівний світ пригод Лускунчика та його королівств:

Королівство подарунків — ярмарок сувенірів та найкращих подарунків до свята.

Королівство смаку — лише найсмачніші страви та напої.

Королівство розваг — казкове місто для дітей. Нескінченні веселощі, атракціони, аніматори, інсталяції та подарунки.

Королівство лайків — численні фотозони на Софійській площі та Володимирському проїзді.

Між королівствами курсуватиме казковий різдвяний експрес.

Саме іграшки-лускунчики разом з відомими українськими героями-богатирями оберігатимуть нашу оксамитову красуню. А вона, до речі, сягне понад 28 метрів.

Ялинку прикрасять 800 тематичних іграшок та засвітять більш ніж чотири кілометри різнокольорових гірлянд.

Раніше Факти ICTV писали, якою буде головна ялинка у Києві та чим дивуватимуть організатори.