День бабусі та дідуся щороку відзначають 28 жовтня. У 2019 році свято випадає на понеділок. Найкращі привітання для бабусі та дідуся читайте на сайті Факти ICTV.
Близько 30 країн світу, в тому числі й Україна, щороку 28 жовтня відзначають День бабусі та дідусія.
Нехай на самому початку тиждня у вас знайдеться можливість хоча б на годинку заглянути до своїх бабусь та дідусів, аби поговорити про свої справи, запитати мудрої поради та проявити турботу і ласку.
А якщо можливості побачитися немає, просто відправте їм привітання.
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Привітання з Днем бабусь і дідусів
Бажаємо довго тобі ще прожити,
Здоров’я міцного на довгий вік,
Щоб внуків встигла одружити
Й благословити правнуків у світ.
Усе було в житті — і радості, і біди,
І мед солодкий, і гіркий полин.
Нехай тепер буде найменше кривди,
А більше гарних і щасливих годин,
Прийми найкращі наші побажання,
Яскравих квітів незабутній цвіт.
Нехай це добре, щире привітання
Звучить ще добру сотню літ.
***
Хай весни летять до тебе журавлями,
Щоб ти не старіла ще довго з роками.
Бажаєм добра і тепла,
Щоб усі незгоди згоріли дотла,
Здоров’я і щастя ми зичим без ліку,
Радощів і довгого-довгого віку.
***
Рідна бабусю, мила бабусю!
Вже сивий туман покриває волосся,
Вже діти дорослі й онуки ростуть,
А серце таке ж молоде залишається й досі,
І руки спочину ніяк не знайдуть.
Про кожного з нас у вас біль і тривога,
За кожного — радість і світлі думки.
Здоров’я, рідненька, вам, щастя й достатку
На довгі-предовгі роки!
***
Знає наш розумний дід
На всі питання відповідь,
Він завжди дає розраду
І розвагу, і пораду.
Хай болячка не жартує,
А здоров’я – не пустує,
І бабуся завжди поруч
Потихесеньку воркує!
***
Старші, молодші, усі покоління
Просять у Бога здоров’я уклінно.
Нашій найкращій у світі матусі,
Вічно турботливій, ніжній бабусі.
Вдячні довіку за щирість і ласку,
Пісню, молитву і сонячну казку.
Нині, даруючи з радістю квіти,
Ми Вам віншуємо многая літа!
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