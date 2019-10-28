День бабусі та дідуся щороку відзначають 28 жовтня. У 2019 році свято випадає на понеділок. Найкращі привітання для бабусі та дідуся читайте на сайті Факти ICTV.

Близько 30 країн світу, в тому числі й Україна, щороку 28 жовтня відзначають День бабусі та дідусія.

Нехай на самому початку тиждня у вас знайдеться можливість хоча б на годинку заглянути до своїх бабусь та дідусів, аби поговорити про свої справи, запитати мудрої поради та проявити турботу і ласку.

А якщо можливості побачитися немає, просто відправте їм привітання.

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Привітання з Днем бабусь і дідусів

Бажаємо довго тобі ще прожити,

Здоров’я міцного на довгий вік,

Щоб внуків встигла одружити

Й благословити правнуків у світ.

Усе було в житті — і радості, і біди,

І мед солодкий, і гіркий полин.

Нехай тепер буде найменше кривди,

А більше гарних і щасливих годин,

Прийми найкращі наші побажання,

Яскравих квітів незабутній цвіт.

Нехай це добре, щире привітання

Звучить ще добру сотню літ.

***

Хай весни летять до тебе журавлями,

Щоб ти не старіла ще довго з роками.

Бажаєм добра і тепла,

Щоб усі незгоди згоріли дотла,

Здоров’я і щастя ми зичим без ліку,

Радощів і довгого-довгого віку.

***

Рідна бабусю, мила бабусю!

Вже сивий туман покриває волосся,

Вже діти дорослі й онуки ростуть,

А серце таке ж молоде залишається й досі,

І руки спочину ніяк не знайдуть.

Про кожного з нас у вас біль і тривога,

За кожного — радість і світлі думки.

Здоров’я, рідненька, вам, щастя й достатку

На довгі-предовгі роки!

***

Знає наш розумний дід

На всі питання відповідь,

Він завжди дає розраду

І розвагу, і пораду.

Хай болячка не жартує,

А здоров’я – не пустує,

І бабуся завжди поруч

Потихесеньку воркує!

***

Старші, молодші, усі покоління

Просять у Бога здоров’я уклінно.

Нашій найкращій у світі матусі,

Вічно турботливій, ніжній бабусі.

Вдячні довіку за щирість і ласку,

Пісню, молитву і сонячну казку.

Нині, даруючи з радістю квіти,

Ми Вам віншуємо многая літа!

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