Факти ICTV пропонують ідеї, як відсвяткувати Хеловін 2019.
Наймістичнішу ніч року можна відсвяткувати у клубі, у покинутій будівлі або влаштувати поїдання попкорну під фільм жахів.
Вечірка
У містах України на Хеловін буде безліч тематичних вечірок. Тут залишається лише обрати на свій смак. Зазвичай, такі заходи вимагають дрес-коду, тож доведеться підібрати собі наряд у стилі Жінки-кішки або Графа Дракули.
До речі, Факти ICTV писали, де взяти костюм напрокат і скільки це коштуватиме.
Домашній Хеловін
Закупити попкорн і влаштувати марафон фільмів жахів вдома. Цей бюджетний варіант для тих, хто віддає перевагу домашньому відпочинку з чашкою гарячого капучино в одній руці і мискою чіпсів або снеків в іншій.
Рекомендації від Фактів ICTV:
- краще скласти список фільмів заздалегідь;
- дивитися жахи у непроглядній темряві;
- поринути у світ жахів наодинці – так страшніше.
А можна зібратися компанією і розповідати один одному страшні історії. Або пограти у хованки з вимкненим світлом. Загалом, тут варіантів маса, все залежить від вашої фантазії і бажання.
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Варіант для екстремалів
Вирушити у занедбану психіатричну лікарню або дитячий садок – варіант не для людей зі слабкими нервами. Але якщо наважитеся, дотримуйтесь заходів безпеки – не гуляйте там самі. І захопіть з собою ліхтарик та електрошокер (якщо не від привидів, то від людей захистить).
Якщо не хочете ризикувати, то можна відправиться з друзями у квест-кімнату у стилі тієї ж занедбаної психлікарні або відомого хоррора. Впевнені, адреналіну буде не менше.
А щоб свято вдалося, Факти ICTV пропонують 5 страхітливих ідей макіяжу на Хеловін.