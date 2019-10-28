Факти ICTV пропонують ідеї, як відсвяткувати Хеловін 2019.

Наймістичнішу ніч року можна відсвяткувати у клубі, у покинутій будівлі або влаштувати поїдання попкорну під фільм жахів.

Вечірка

У містах України на Хеловін буде безліч тематичних вечірок. Тут залишається лише обрати на свій смак. Зазвичай, такі заходи вимагають дрес-коду, тож доведеться підібрати собі наряд у стилі Жінки-кішки або Графа Дракули.

До речі, Факти ICTV писали, де взяти костюм напрокат і скільки це коштуватиме.

Домашній Хеловін

Закупити попкорн і влаштувати марафон фільмів жахів вдома. Цей бюджетний варіант для тих, хто віддає перевагу домашньому відпочинку з чашкою гарячого капучино в одній руці і мискою чіпсів або снеків в іншій.

Рекомендації від Фактів ICTV:

краще скласти список фільмів заздалегідь;

дивитися жахи у непроглядній темряві;

поринути у світ жахів наодинці – так страшніше.

А можна зібратися компанією і розповідати один одному страшні історії. Або пограти у хованки з вимкненим світлом. Загалом, тут варіантів маса, все залежить від вашої фантазії і бажання.

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Варіант для екстремалів

Вирушити у занедбану психіатричну лікарню або дитячий садок – варіант не для людей зі слабкими нервами. Але якщо наважитеся, дотримуйтесь заходів безпеки – не гуляйте там самі. І захопіть з собою ліхтарик та електрошокер (якщо не від привидів, то від людей захистить).

Якщо не хочете ризикувати, то можна відправиться з друзями у квест-кімнату у стилі тієї ж занедбаної психлікарні або відомого хоррора. Впевнені, адреналіну буде не менше.

А щоб свято вдалося, Факти ICTV пропонують 5 страхітливих ідей макіяжу на Хеловін.