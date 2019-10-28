28 жовтня свої іменини святкують Денис, Іван, Лук’ян, Веве, Юхим, Савін, Cарва. Які ще є свята у цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
28 жовтня відзначають День визволення України від нацистських загарбників.
Його щорічно відзначають у зазначену дату після заснування у 2009 році.
Саме 28 жовтня 1944 року війська нацистської Німеччини та її союзників вигнали за межі України.
Також сьогодні святкують іменини Денис, Іван, Лук’ян, Веве, Юхим, Савін, Cарва.
Читайте: Місячний календар на жовтень 2019 – сприятливі дні і заборони
Прикмети на 28 жовтня:
- якщо сьогодні побачите комарів – зима буде теплою;
- над сонцем, що сходить, видно хмари – чекайте негоду найближчими днями;
- буде мороз, якщо у чистому небі поблизу Місяця видно великі кола.
Що не можна робити
28 жовтня краще утриматися від шиття і прання, оскільки ці заняття можуть принести нещастя.
Факти ICTV також публікували календар свят на листопад 2019 року.