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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 28 жовтня 2019

28 жовтня свої іменини святкують Денис, Іван, Лук’ян, Веве, Юхим, Савін, Cарва. Які ще є свята у цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке сьогодні свято

28 жовтня відзначають День визволення України від нацистських загарбників.

Його щорічно відзначають у зазначену дату після заснування у 2009 році.

Саме 28 жовтня 1944 року війська нацистської Німеччини та її союзників вигнали за межі України.

Також сьогодні святкують іменини Денис, Іван, Лук’ян, Веве, Юхим, Савін, Cарва.

Читайте: Місячний календар на жовтень 2019 – сприятливі дні і заборони

Прикмети на 28 жовтня:

  • якщо сьогодні побачите комарів – зима буде теплою;
  • над сонцем, що сходить, видно хмари – чекайте негоду найближчими днями;
  • буде мороз, якщо у чистому небі поблизу Місяця видно великі кола.

Що не можна робити

28 жовтня краще утриматися від шиття і прання, оскільки ці заняття можуть принести нещастя.

Факти ICTV також публікували календар свят на листопад 2019 року.

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