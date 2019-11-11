Жінки на ім’я Анастасія 11 листопада святкують День ангела. З цієї нагоди Факти ICTV зібрали привітання з іменинами.
День ангела Анастасії відзначають 11 листопада. Православні християни вшановують Анастасію Узорішительницю, яка є покровителькою вагітних жінок та ув’язнених, і Анастасію Римляніну- покровительку домашньої худоби.
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Факти ICTV зібрали найкращі вірші, аби ви могли приділити увагу та привітати всіх Анастасій зі свого оточення.
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Сонце із неба радісно сяє,
Проміння для тебе в букетик збирає,
Вітер шепоче, мов промовляє,
Тебе з іменинами Настя вітає!
Вечір приходить, небо темніє,
Зорями небо твоє ім’я малює,
Місяць в віконце твоє заглядає,
Тебе з іменинами Настя вітає!
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Сьогодні настали іменини
У Насті, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
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Щоб у душі настало свято,
Треба зовсім не багато,
Рідних трішечки уваги,
Друзів та колег поваги,
До роботи чуть наснаги,
Хвильку часу на розваги,
В серці місце для кохання,
Грошей на усі бажання.
Тож бажаю все це мати,
Келиха з вином підняти,
Іменини в теплім колі,
Гарно святкувати!
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