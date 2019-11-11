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Факти / Lifestyle

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 11 листопада

Гороскоп на сьогодні, 11 листопада, для всіх знаків зодіаку, читайте на Фактах ICTV.

гороскоп

Сьогоднішньої енергії буде достатньо для того, щоб вирішувати питання і завдання, тому краще приділити увагу справам, що нагромадилися.

Однак ви навряд чи зможете довго утримувати увагу на одному занятті. Варто відмовитися від рутинних справ.

Вирішенню завдань сприяє перша половина дня, а після 17.00 може проявлятися деструктивна поведінка. Особливі проблеми будуть у комунікаціях, через що бажано відмовитися від вирішення питань, в яких фігурують відносини.

Також не варто займатися справами, які пов’язані з укладанням договорів.

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Якщо ви відчуваєте, що під час розмови назріває конфлікт, то краще відкласти його на інший час.

Увечері варто зайнятися чимось заспокійливим в тому випадку, якщо не вдалося підтримати емоційний баланс.

Після 13.03 несприятливим вважається надягання нового одягу і прикрас, початок поїздок і подорожей, стрижка волосся.

Факти ICTV також публікували гороскоп на листопад 2019 року для всіх знаків зодіаку.

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