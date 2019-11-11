Гороскоп на тиждень з 11 до 17 листопада 2019 року для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 11 до 17 листопада склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Повний місяць у Тельці 12 листопада пов’язаний з невизначеністю та змінами в фінансових і матеріальних справах. У цей час ваша емоційна сила буде високою, а це заважатиме ухвалювати правильні рішення, до того ж Меркурій (планета мислення та комунікацій. – Ред.) знаходиться в фазі ретроградного руху. Будь-яка дисгармонія у вашому особистому житті буде негативно позначатися на фінансовій сфері. Однак якщо не поспішати з ухваленням рішень і стримувати емоції, то невизначеності в фінансах трансформуються в хороші результати.

Гороскоп для Овнів

У стосунках з протилежною статтю настає гармонія. Ви стаєте товариськими, веселими, оптимістичними, до вас вабить навколишніх. Ваші емоції відрізняються теплотою та силою, але іноді ви можете бути настирливими в їх прояві. З’явиться сильне прагнення свободи, також вам час від часу варто залишатися на самоті. Якщо звернете увагу на свої таланти, то можете знайти самовираження в мистецтві. Ваша творча енергія набуває сили та цілеспрямованості.

Гороскоп для Тельців

Турбує питання фінансів і матеріального благополуччя. Може виникнути бажання придбати щось цінне та красиве, але варто добре подумати, щоб потім не шкодувати про куплене. Підвищується апетит, а якщо немає можливості накопичувати гроші, то збільшується вага та погіршується самопочуття. У вирішенні проблем можлива деяка інертність і негнучкість. Крім того, думаєте повільно, лише у звичному руслі. Вирішення питань потребує нестандартного підходу, а з цим зараз дуже складно.

Гороскоп для Близнюків

Через виявлені помилки з’являється багато клопоту, а робота з документами змушує хвилюватися. Властива вам кмітливість у цей період не допомагає у вирішенні важливих справ. Швидкість пересування стає особливою цінністю, ви схильні запізнюватися або запізнюються на зустрічі з вами. Зосередьте увагу на рухомому майні – це допоможе уникнути втрат. Не покладайтеся на інших – контролюйте ситуацію самостійно.

Гороскоп для Раків

Дні підвищеної чутливості та нестабільного настрою. Панівне положення у житті займуть емоції, проте не дозволяйте їм повністю вас захопити та перемогти розум. Можна довіряти першому враженню, а перша промайнула думка виявляється правильною. Уникнути багатьох неприємностей допоможе довіра до інтуїції, але не плутайте її з підозрілістю. Складно витримати протистояння з навколишніми, тому важливо знайти міцний і надійний тил.

Гороскоп для Левів

Ви відчуєте прилив бадьорості, а близькі люди будуть приділяти вам увагу. Вдалий період для загартування, оздоровчих заходів, лікувального масажу. Використовуйте ці дні для відновлення або гармонізації ваших романтичних стосунків і сімейних зв’язків. Займайтеся з дітьми, усувайте непорозуміння, закріплюйте пройдений матеріал. Ідеальний період для дружнього спілкування, поїздок і подорожей у ті місця, з якими пов’язані спогади.

Гороскоп для Дів

Настав час збирати плоди вашої діяльності. Якщо ви працювали, наполегливо йшли до своєї мети, водночас зберігали мир і гармонію в душі, то зараз ви отримаєте більше, ніж розраховували. Якщо лінувалися, перекладали відповідальність на інших або не дуже добре поводилися з навколишніми, то всі ваші промахи будуть помітні та оцінені. Нові справи починати не варто, краще займіться ділом, яке відклали раніше. Скористайтеся цим періодом для оздоровчих прогулянок і поїздок у знайомі місця.

Гороскоп для Терезів

Сприятливі дні для залагодження суспільних і фінансових справ. Від навколишніх можна очікувати розуміння, допомоги та підтримки, зокрема матеріальної та фінансової. Вдало складаються взаємини з протилежною статтю. У цей період у вас може з’явитися службовий роман або романтичні стосунки завдяки професійній діяльності. Гарний час для зустрічі з близькими родичами, ви отримаєте радість від спілкування з членами родини.

Гороскоп для Скорпіонів

Добре, якщо в цей час поруч з вами опиниться мудра людина, загартована життєвими негараздами, яка пояснить сенс багатьох речей і поділиться своїм досвідом. Ефективними будуть звернення до професіоналів із запитаннями та за консультаціями. Багато ситуацій будуть пов’язані з незвичайними явищами та людьми, які володіють таємними знаннями. Слушна нагода записатися на курси та почати долучатися до таємниць буття. Активізуються питання фінансової сфери.

Гороскоп для Стрільців

З’являються можливості для втілення спільних ідей та розвитку загальних інтересів. Якщо ви готові обговорити пройдений етап у проекті або взаєминах, то розбіжностей вдасться позбутися, а питання будуть вирішуватися шляхом домовленостей. Міжнародні справи владнаються, але не так швидко – після перевірки важливих пунктів. Вдалий час для міжнародного співробітництва. Вам пощастить, якщо ви працюєте у сфері освіти, культури, подорожуєте або шукайте роботу за кордоном.

Гороскоп для Козерогів

Зростає соціальна та професійна зрілість. Якщо ви готові визнати та проаналізувати помилки минулого, то зможете здобути самостійність. Це період особистої відповідальності та можливості значно наблизитися до реалізації цілей. Усвідомлення багатьох питань відбувається після поглиблення в життєво важливі теми. Психологічного дискомфорту завдає зміна звичного оточення. Робота буде ефективною на самоті та за підготовленою програмою.

Гороскоп для Водоліїв

Неуважність і дратівливість не дають можливості для продуктивної розумової праці. Різні погляди на життя стануть основними причинами розбіжностей з близькими людьми. Не поспішайте ухвалювати рішення, висловлювати свої ідеї або думки, бо зараз у вас знижена здатність об’єктивно сприймати дійсність. Щоб уникнути конфліктів, звузьте своє коло спілкування, відмовтеся від укладення угод, підписання важливих паперів і роботи з документами.

Гороскоп для Риб

Багато справ завершуються, вдало складаються відрядження, відвідування місць, в яких раніше вже бували. Знання та відомості, які ви отримаєте в цей період, відкладуться надовго, ви зможете ними успішно скористатися в майбутньому. Ви виглядаєте впевнено, надихаєте навколишніх творчим і діловим азартом, а також є гарним прикладом для молодших колег. Сприятливі дні для переорієнтації на новий вид діяльності. Успішно складаються стосунки з дітьми, братами, сестрами і молодшими родичами.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на листопад 2019 для представників всіх знаків зодіаку.