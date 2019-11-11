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Характеристики Samsung Galaxy W20 злили до анонсу

У китайському телекомунікаційному агентстві TENAA з’явилася інформація про характеристики смартфона Samsung Galaxy W20.

Смартфон Samsung

Компанія Samsung повинна презентувати новий складаний смартфон Galaxy W20 19 листопада.

Згідно з інформацією китайського телекомунікаційного агентства TENAA, новинка буде оснащена 4,6-дюймовим зовнішнім і 7,3-дюймовим внутрішнім дисплеями.

Смартфон можна буде складати навпіл по горизонталі. Він також отримає потрійну камеру з додатковим сенсором, призначення якого наразі невідомо.

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Samsung Galaxy W20 повинен отримати процесор Snapdragon 855 Plus або Exynos 990. Також новинка буде оснащена 8-12 ГБ оперативної пам’яті.

Крім того, смартфон отримає підтримку технології 5G.

До слова, компанія Microsoft представила смартфон Surface Duo, який має два окремих екрани.

Джерело: GizChina

Фото: Dreamstime

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