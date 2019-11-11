День ангела 11 листопада святкують Анастасії. Для всіх охочих їх привітати Факти ICTV зібрали найкращі листівки.

День ангела Анастасії присвячений жінка з ім’ям, яке перекладається з грецької мови, як повернення до життя, воскресіння, відроджена, безсмертна.

Серед православних особливо шануються святі з ім’ям Анастасія – великомучениця Анастасія та Анастасія Римляніна.

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Існує думка, що дівчата з таким ім’ям повинні бути хорошими майстринями, турботливими мамами та вірними дружинами.

Імовірніше, у всіх в оточенні є Анастасії. Не залишіть їх поза увагою та привітайте зі святом листівками, які зібрали Факти ICTV.











Листівки з Днем ангела Анастасії / 3 фотографии

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