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Факти / Lifestyle

Листівки з Днем ангела Анастасії

День ангела 11 листопада святкують Анастасії. Для всіх охочих їх привітати Факти ICTV зібрали найкращі листівки.

Листівки з Днем ангела Анастасії

День ангела Анастасії присвячений жінка з ім’ям, яке перекладається з грецької мови, як повернення до життя, воскресіння, відроджена, безсмертна.

Серед православних особливо шануються святі з ім’ям Анастасія – великомучениця Анастасія та Анастасія Римляніна.

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Існує думка, що дівчата з таким ім’ям повинні бути хорошими майстринями, турботливими мамами та вірними дружинами.

Імовірніше, у всіх в оточенні є Анастасії. Не залишіть їх поза увагою та привітайте зі святом листівками, які зібрали Факти ICTV.

Листівки з Днем ангела Анастасії / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV розповідали, скільки вихідних буде у 2020 через свята.

Фото: Unsplash

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