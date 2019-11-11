Новий рік у Карпатах – це не лише можливість покататися на лижах чи сноуборді, але й зануритися у світ самобутньої української культури. Факти ICTV зібрали ідеї місць, де можна відпочити в горах на зимові свята.

Відпочинок у Карпатах на Новий рік можна організувати як бюджетний, так і досить дорогий.

Якщо грошей не багато, а в гори хочеться, то підготуватися необхідно заздалегідь: купити спорядження (можна вживане), забронювати за місяць готель і транспорт.

Для позначення вартості в матеріалі використовуються найпопулярніші дати з 28 грудня 2019 року до 3 січня 2020 року (6 ночей).

Новий рік у Буковелі

Одним з найпопулярніших гірськолижних курортів України вважається Буковель, який знаходиться на території села Поляниця Івано-Франківської області. Тут до послуг відпочивальників великий вибір гірськолижних трас для людей з будь-яким рівнем підготовки, прокат спорядження, житло та багато іншого.

Вартість номерів стартує від 10 тис. грн. Однак їх обмежена кількість, бо більшість місць у готелях уже забронювали.

Залізничні вокзали великих міст, які знаходяться недалеко від Буковеля: Івано-Франківськ (110 км.) та Львів (245 км.). Вартість квитка з Києва до Львова стартує від 160 грн, а зі столиці в Івано-Франківськ – від 170 грн. З цих міст до місця призначення курсують трансфери. За машину (6-8 місць), в середньому, доведеться заплатити: від 800 грн (з Івано-Франківська), від 1,7 тис. грн (зі Львова).

Вартість квитка на автобус з Києва до Буковеля стартує від 600 грн.

Варто враховувати, що додаткові послуги і розваги оплачуються окремо.

Новий рік у Славському

Смт Славське знаходиться у Львівській області та є своєрідним центром, з якого дістатися на різні за складністю траси.

Вартість готелів на 6 ночей стартує від 7 тис. грн.

Можна доїхати на поїзді Київ-Ужгород (квитки від 180 грн) та вийти на станції Славське. Також можна залізницею зі столиці попрямувати до Львова, а до місця призначення можна дістатися маршруткою, що курсує в напрямку Славського. Вона відправляється з автостанції за адресою площа Двірцева, 1, що знаходиться біля залізничного вокзалу. Вартість – близько 110 грн.

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Крім стандартних зимових розваг, у Славському можна подивитися печеру Писана Криниця, історико-культурний заповідник Тустань, водоспад Кам’янка.

Новий рік в Яремче

Ще одине курортне містечко в Івано-Франківській області тішить своїми водоспадами, стежками Довбуша, мальовничими скелями і природою.

Поруч розташований курорт Буковель. З Києва є прямий автобус до курортного містечка. Квитки коштуватимуть на нього 650-700 грн.

Вартість проживання стартує від 5,5 тис. грн.

Новий рік у Драгобраті

Траси курорту Драгобрат знаходяться в смт Ясіня, Закарпатська область. Вони підходять для катання людей з різними навичками. Водночас уже встигли заслужити велику популярність серед екстремалів і фрірайдерів, які вправляються тут у майстерності, прокладають свої траси через ліс і відточують навички на складних трасах.

Вартість проживання стартує від 6,5 тис. грн.

Існує два варіанти, як доїхати в Ясіня: через Рахів (з Закарпаття) і через Івано-Франківськ. Вартість залізничних квитків стартує від 170 грн. З Києва можна дістатися автобусами на автостанцію Ясіня, що обійдеться в близько 500 грн.

Новий рік у Красії

На курорті Красія в селі Вишка Закарпатської області для досить досвідчених лижників підготовлені траси середньої складності, на яких охочі можуть повправлятися у слаломі, швидкісному спуску, у стрибках з трампліну. Початківці теж знайдуть для себе цілком прийнятні маршрути.

Вартість проживання становить від 6 тис. грн.

Дістатися до Красії можна поїздом до Ужгорода (квитки від 180 грн), а потім пересісти на трансфер або рейсовий автобус на Великий Березний або село Люта, вийти на зупинці село Вишка, або Красія (близько 100 грн).

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