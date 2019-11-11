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Панорама Києва та Велика Житомирська: Puma зняла рекламу в Україні

Німецький бренд спортивного одягу та взуття Puma зняв рекламу в Києві.

Puma сняла рекламу в киеве

Puma зняла рекламу в Києві, яка приурочена до виходу нової колекції з брендом Ader Error.

На відео потрапила вулиця Велика Житомирська та Арт-завод Платформа.

Читайте: Україна в топі. Apple, Lacoste і ще 5 брендів, які зняли рекламу в Києві

Одну зі сцен знімали на даху багатоповерхового будинку, звідки було видно панораму Києва. У зйомках брали участь українські моделі.

Нагадаємо, влітку американська компанія Apple зняла рекламу навушників AirPods в Києві.

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