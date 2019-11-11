Транзит Меркурія перед Сонцем можна буде спостерігати 11 листопада о 14.35 за Києвом.

Транзит Меркурія перед Сонцем – це рідкісне астрономічне явище, яке можна спостерігати приблизно 13-14 разів за століття.

Востаннє жителі Землі могли спостерігати проходження Меркурія диском Сонця у 2016 році. Тоді воно тривало не дуже довго.

Планета пройшла нижньою частиною світила. Цього року транзит триватиме п’ять з половиною годин.

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Оскільки Меркурій майже в 300 разів менший, ніж Сонце, щоб побачити його на диску зірки потрібен телескоп.

Під час проходження планета буде мати вигляд невеликої чорної точки, яка повільно рухається диском зірки.

До слова, саме такі транзити допомагають вченим виявити нові екзопланети.

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