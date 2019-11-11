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Факти / Lifestyle

Яке свято сьогодні, 11 листопада 2019

11 листопада відзначають Всесвітній день шопінгу. Які ще свята у цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Яке сьогодні свято

11 листопада відзначають День енергозбереження, який встановили за ініціативою міжнародної екологічної мережі Шкільний проект з використання ресурсів та енергії.

Також на 11 листопада припадає досить молоде і незвичайне свято – Всесвітній день шопінгу.

Його заснувала Alibaba Group, яка провела однойменну акцію у 2009 році, під час якої знижка на товари у 50% була нормою. З того часу її проводять щороку і до акції долучається все більше магазинів.

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Сьогодні свої іменини святкують Анастасія, Віктор, Філіп, Наум, Анна, Марія, Кирило, Євген, Олексій, Кузьма, Андрій, Леонід, Микола, Іван, Павло, Василь.

Прикмети на 11 листопада:

  • якщо хмари по небу низько рухаються, то варто чекати похолодання;
  • чуєте воркування голубів – до хорошої погоди;
  • аби сім’я була міцною, сьогодні варто зібрати разом всіх її членів;
  • якщо вночі іній, то вдень не сніжитиме.

Що не можна робити 11 листопада:

  • краще не спілкуватися з незнайомими людьми, адже ви можете посваритися з друзями через це;
  • дитину варто не залишати вдома саму, оскільки можуть виникнути великі неприємності.

До слова, Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.

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