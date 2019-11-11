11 листопада відзначають Всесвітній день шопінгу. Які ще свята у цей день – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
11 листопада відзначають День енергозбереження, який встановили за ініціативою міжнародної екологічної мережі Шкільний проект з використання ресурсів та енергії.
Також на 11 листопада припадає досить молоде і незвичайне свято – Всесвітній день шопінгу.
Його заснувала Alibaba Group, яка провела однойменну акцію у 2009 році, під час якої знижка на товари у 50% була нормою. З того часу її проводять щороку і до акції долучається все більше магазинів.
Читайте: Вихідні в листопаді: скільки днів відпочиватимуть українці
Сьогодні свої іменини святкують Анастасія, Віктор, Філіп, Наум, Анна, Марія, Кирило, Євген, Олексій, Кузьма, Андрій, Леонід, Микола, Іван, Павло, Василь.
Прикмети на 11 листопада:
- якщо хмари по небу низько рухаються, то варто чекати похолодання;
- чуєте воркування голубів – до хорошої погоди;
- аби сім’я була міцною, сьогодні варто зібрати разом всіх її членів;
- якщо вночі іній, то вдень не сніжитиме.
Що не можна робити 11 листопада:
- краще не спілкуватися з незнайомими людьми, адже ви можете посваритися з друзями через це;
- дитину варто не залишати вдома саму, оскільки можуть виникнути великі неприємності.
До слова, Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.