Костянтин Батигін, який став новим гостем випуску програми ВДудь розповів, чи вірить він в інопланетян і колонізацію Марса, а також, що думає про Ілона Маска.

Костянтин Батигін – астрофізик, викладач Каліфорнійського технологічного університету. За межами наукового співтовариства він у першу чергу відомий як співавтор гіпотези про існування Дев’ятої планети.

Кілька років тому Forbes включав його у список 30 вчених молодше 30 років, які змінили світ.

Саме Батигін став новим героєм програми ВДудь.

– Інопланетяни існують?

– Я поки не зустрічав. Але в цілому, якщо помножити шанси, щоб зародилося життя на планеті на кількість планет, на яких воно може зародитися, не складно повірити, що це одиниця. Мені складно повірити, що в нашій галактиці, де трильйон зірок і навколо кожної зірки як мінімум одна планета, ми єдині. Тобто ми єдине життя. Життя, як біологічний феномен, повинно бути досить часто. Інше питання, чи є цивілізації, які досягають високого рівня, на це я не можу відповісти.

– Ілон Маск – геній чи шарлатан?

– Він підприємець. Він має багато ідей, над якими народ сміявся. Але він їх реалізував. І тут його 100% заслуга. Чи прислухаюся я до його ідей про Всесвіт? Не дуже. Працючи, я не думаю, що Ілон Маск сказав… тому я буду цим займатися. Він не геній і не шарлатан, він щось інше.

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– Колонізація Марса реальна?

– Ні, колонізація Марса в сьогоднішньому світі – це нереальна річ. Не те, щоб це неможливо зробити в принципі, мені здається, що в сьогоднішньому світі це не те, куди треба витрачати ресурси. Марс – навіть якщо ти зробиш з нього суперпланету, буде все одно повним непотрібом у порівнянні з Землею. Якщо подумати, які потрібні витрати кошти, щоб колонізувати Марс і чи потрібно це робити – ні. Якщо ти робиш такі інвестиції, то потрібно їх витрачати на Землю.

Нагадаємо, що астрономи відкрили 21 зірку, яка дивним чином здатна змінювати свою яскравість.