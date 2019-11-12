PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Маск геній? Батигін розповів Дудю про колонізацію Марса та інопланетян

Костянтин Батигін, який став новим гостем випуску програми ВДудь розповів, чи вірить він в інопланетян і колонізацію Марса, а також, що думає про Ілона Маска.

Маск геній? Батигін розповів Дудю про колонізацію Марса та інопланетян

Костянтин Батигін – астрофізик, викладач Каліфорнійського технологічного університету. За межами наукового співтовариства він у першу чергу відомий як співавтор гіпотези про існування Дев’ятої планети.

Кілька років тому Forbes включав його у список 30 вчених молодше 30 років, які змінили світ.

Саме Батигін став новим героєм програми ВДудь.

– Інопланетяни існують?

– Я поки не зустрічав. Але в цілому, якщо помножити шанси, щоб зародилося життя на планеті на кількість планет, на яких воно може зародитися, не складно повірити, що це одиниця.

Мені складно повірити, що в нашій галактиці, де трильйон зірок і навколо кожної зірки як мінімум одна планета, ми єдині. Тобто ми єдине життя. Життя, як біологічний феномен, повинно бути досить часто. Інше питання, чи є цивілізації, які досягають високого рівня, на це я не можу відповісти.

– Ілон Маск – геній чи шарлатан?

– Він підприємець. Він має багато ідей, над якими народ сміявся. Але він їх реалізував. І тут його 100% заслуга. Чи прислухаюся я до його ідей про Всесвіт?  Не дуже. Працючи, я не думаю, що Ілон Маск сказав… тому я буду цим займатися. Він не геній і не шарлатан, він щось інше.

Читайте: Місто на Марсі можна створити за 20 років – Маск

– Колонізація Марса реальна?

– Ні, колонізація Марса в сьогоднішньому світі – це нереальна річ. Не те, щоб це неможливо зробити в принципі, мені здається, що в сьогоднішньому світі це не те, куди треба витрачати ресурси. Марс – навіть якщо ти зробиш з нього суперпланету, буде все одно повним непотрібом у порівнянні з Землею.

Якщо подумати, які потрібні витрати кошти, щоб колонізувати Марс і чи потрібно це робити – ні. Якщо ти робиш такі інвестиції, то потрібно їх витрачати на Землю.

Нагадаємо, що астрономи відкрили 21 зірку, яка дивним чином здатна змінювати свою яскравість.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

ринок землі
В Мінекономрозвитку спрогнозували ціну на землю після відкриття ринку
Фагот
Кидають телефони і кричать: як зриваються зірки
Вибухотехнічна служба
У Харкові повідомили про мінування 54 об’єктів
Факти ICTV – Випуск 21:10 (12.11.2019)
Факти ICTV – Випуск 21:10 (12.11.2019)
набу
Вимагала $300 тис.: НАБУ затримало співробітницю Офісу президента
Як жінки домоглися рівних прав з чоловіками в Армії США
Як жінки домоглися рівних прав з чоловіками в Армії США
Пристайко і Сіммонс
Набуде чинності після Brexit: Пристайко обговорив нову угоду з Великою Британією
П’ять заправок за два тижні. На Миколаївщині демонтують нелегальні АЗС
П’ять заправок за два тижні. На Миколаївщині демонтують нелегальні АЗС
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка