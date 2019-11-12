Ученим вдалося відшукати в’єтнамських оленьків, яких не бачили вже майже 30 років.
Невелику групу в’єтнамських оленьків, невеликих тварин із крихітними іклами, яких вважали вимерлими, зняли камери у В’єтнамі.
Останній відомий науковий запис про оленя датується 1990 роком, коли мисливець вбив одного з них і передав тіло ученим.
Читайте: Обережно – монстри Чорнобиля! Кого можна зустріти в зоні відчуження
В’єтнамський мишоолень має розмір великого кролика. Хутро у нього наполовину руде і наполовину сріблясте. У тварин є невеликі ікла, які, як вважають учені, самці використовують для боротьби за територію.
VIDEO
Нагадаємо, Факти ICTV підготували
20 неймовірних фактів про тварин.
Джерело: National Geographic
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+