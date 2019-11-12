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Факти / Lifestyle

У В’єтнамі зняли “мишооленя”, якого вважали вимерлим

Ученим вдалося відшукати в’єтнамських оленьків, яких не бачили вже майже 30 років.

У В’єтнамі зняли “мишооленя”, якого вважали вимерлим

Невелику групу в’єтнамських оленьків, невеликих тварин із крихітними іклами, яких вважали вимерлими, зняли камери у В’єтнамі.

Останній відомий науковий запис про оленя датується 1990 роком, коли мисливець вбив одного з них і передав тіло ученим.

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В’єтнамський мишоолень має розмір великого кролика. Хутро у нього наполовину руде і наполовину сріблясте. У тварин є невеликі ікла, які, як вважають учені, самці використовують для боротьби за територію.

Нагадаємо, Факти ICTV підготували 20 неймовірних фактів про тварин.

Джерело: National Geographic

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