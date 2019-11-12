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Факти / Lifestyle

Вихідні у грудні 2019: скільки відпочиватимуть українці

У грудні 2019 українці відпочиватимуть 10 днів. На нас чекають додаткові вихідні через свята.

вихідні у грудні

У грудні на українців чекає 10 вихідних днів, три з яких – додаткові. Відповідно, робочим буде 21 день.

Перший додатковий вихідний припадає на середу 25 грудня. У цей день католики святкують Різдво, тому з 2017 року, згідно з рішенням Верховної Ради, цей день є вихідним.

Читайте: Вихідні на Новий рік 2020: скільки відпочиватимуть українці

Ще два додаткових вихідних припадають на понеділок 30 грудня і вівторок 31 грудня.

Але їх потрібно буде відпрацювати в суботу 21 грудня та суботу 28 грудня.

Таким чином, напередодні Нового року українці відпочиватимуть три дні поспіль – 29, 30 і 31 грудня.

Раніше Факти ICTV писали, скільки українці відпочиватимуть у січні 2020 року.

Фото: Dreamstime

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