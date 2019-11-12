29 листопада – Чорна п’ятниця, а це означає що скоро прийде час великого шопінгу. Як правильно ходити по магазинах – в матеріалі Фактів ICTV.

Листопад – місяць великих розпродажів. У цей період проходять найбільші акції та Чорна п’ятниця. Це означає, що в кінці осені доведеться розщедритися, але робити це варто правильно.

Факти ICTV зібрали п’ять головних помилок шопінгу.

Розпродаж

Під час розпродажу можна витратити більше, ніж планувалося.

Акції створюють штучний ажіотаж. Вони пропонують отримати третю річ у подарунок під час купівлі двох або знижку 70%. Низька ціна сприяє придбанню речей, які не потрібні або не підходять.

Головне, під час купівлі на розпродажах не увійти в кураж і купувати тільки ті речі, які точно личать, а не за компанію.

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Хитрощі продавця

Всі продавці націлені на те, щоб ви купили товар. Часто трапляються ситуації, коли продавець змінює свою думку, щоб змусити вас до купівлі.

Продавець розповість, що сам носить цю річ і його діти теж, що матеріал “ще потягнеться”, а після прання не буде колотися. Подібні історії необхідно пропускати повз вуха і довіряти тільки своєму внутрішньому відчуттю.

Також потрібно критично оцінювати своє відображення в дзеркалі і не слухати компліменти продавця. Якщо вам не подобається зараз те, як ви виглядаєте в новому одязі, то вдома краще не стане.

Поради друзів і родичів

Багато хто бере на шопінг друзів або родичів і запитує їх думки під час примірки.

Не варто забувати, що порадники будуть орієнтуватися на свій смак, а деякі можуть говорити, що вам все личить, лише б швидше піти з магазину.

Однак буває, що родичі дають і хорошу та об’єктивну пораду. У такій ситуації необхідно прислухатися до близьких, які часто бувають “голосом розуму”, але не забувати і про свої відчуття.

Купівля “як у зірки”

Купувати одяг, який ви побачили на співачці або актрисі під час шоу, фотосесії або фільму, не варто.

Часто ці речі брендовані, коштують дуже дорого і потім в житті не стають у пригоді.

Шанувальниці наряду рідко замислюються про те, наскільки він підходить саме їм.

Купівля до події

Бувають ситуації, коли необхідно піти на вечірку з дрес-кодом. На костюм витрачається багато грошей, але потім він виявляється непотрібним.

Купуючи наряд для весілля або корпоративу, потрібно мислити на перспективу і уявити приблизні заходи, куди його ще можна вдягти.

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