PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Як виглядатиме iPhone 12

З’явилися перші рендери нового смартфона iPhone 12, який вийде у 2020 році.

iPhone 12

PhoneArena опублікувала рендери смартфона iPhone 12 на основі останніх чуток.

Як буде виглядати новий смартфон від Apple:

  • класичний дизайн, як у iPhone 4, з металевими рамками та матовою задньою панеллю;
  • основна камера з чотирма модулями та спалахом у центрі;
  • четвертий сенсор – ToF-камера, яку доповнюють інфрачервоний датчик та мікрофон;
  • екран з частотою оновлення 120 Гц, що вдвічі більше, ніж має остання модель iPhone 11.

Читайте: 60 кадрів у секунду: iPhone 12 матиме покращений дисплей

  • Як виглядатиме iPhone 12
  • Як виглядатиме iPhone 12
  • Як виглядатиме iPhone 12
  • Як виглядатиме iPhone 12
  • Як виглядатиме iPhone 12
  • Як виглядатиме iPhone 12
  • Як виглядатиме iPhone 12
  • Як виглядатиме iPhone 12
  • Як виглядатиме iPhone 12
  • Як виглядатиме iPhone 12
Як виглядатиме iPhone 12 / 5 фотографий

Нагадаємо, Apple збільшить випуск iPhone 11 через надпопит.

Джерело: PhoneArena

Фото: PhoneArena

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка