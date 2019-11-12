З’явилися перші рендери нового смартфона iPhone 12, який вийде у 2020 році.
PhoneArena опублікувала рендери смартфона iPhone 12 на основі останніх чуток.
Як буде виглядати новий смартфон від Apple:
- класичний дизайн, як у iPhone 4, з металевими рамками та матовою задньою панеллю;
- основна камера з чотирма модулями та спалахом у центрі;
- четвертий сенсор – ToF-камера, яку доповнюють інфрачервоний датчик та мікрофон;
- екран з частотою оновлення 120 Гц, що вдвічі більше, ніж має остання модель iPhone 11.
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Як виглядатиме iPhone 12 / 5 фотографий
Нагадаємо, Apple збільшить випуск iPhone 11 через надпопит.
Джерело: PhoneArena
Фото: PhoneArena
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