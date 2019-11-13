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Apple випустила 16-дюймовий MacBook Pro – характеристики та ціна

Компанія Apple випустила 16-дюймовий MacBook Pro, який став найбільшим серед ноутбуків Mac.

Apple випустила 16-дюймовий MacBook Pro – характеристики та ціна

Компанія Apple презентувала перший 16-дюймовий MacBook Pro, який вийде вже наприкінці тижня, ціна стартує від $2 399.

MacBook Pro має восьмиядерний процесор Intel Core i9, 6 динаміків, диск SSD з максимальним об’ємом пам’яті у 8 терабайтів.

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Оперативна пам’ять ноутбука – до 64 гігабайт. Він має найбільший серед MacBook об’єм батареї та нову клавіатуру Magic Keyboard. Зокрема, на ній з’явилася клавіша Escape дозволить швидко перемикати режими.

Раніше Факти ICTV писали, що з 1 листопада запрацював стрімінговий сервіс Apple TV+. Він доступний у 107 країнах світу, зокрема і в Україні.

Фото: Apple

Джерело: Аpple

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