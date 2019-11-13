Компанія Apple випустила 16-дюймовий MacBook Pro, який став найбільшим серед ноутбуків Mac.
Компанія Apple презентувала перший 16-дюймовий MacBook Pro, який вийде вже наприкінці тижня, ціна стартує від
$2 399.
MacBook Pro має восьмиядерний процесор Intel Core i9, 6 динаміків, диск SSD з максимальним об’ємом пам’яті у 8 терабайтів.
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Оперативна пам’ять ноутбука – до 64 гігабайт. Він має найбільший серед MacBook об’єм батареї та нову клавіатуру Magic Keyboard. Зокрема, на ній з’явилася клавіша Escape дозволить швидко перемикати режими.
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Раніше Факти ICTV писали, що з 1 листопада
Він доступний у 107 країнах світу, зокрема і в Україні. запрацював стрімінговий сервіс Apple TV+.
Фото: Apple
Джерело: Аpple
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