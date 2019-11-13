13 листопада відзначається Всесвітній день доброти і це хороший привід привітати своїх близьких і друзів. Найкращі привітання з Днем доброти в картинках – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

День доброти є новим святом. Воно відзначається щорічно 13 листопада, починаючи з 1998 року.

Дата була обрана на честь відкриття в Токіо Першої конференції Всесвітнього руху доброти.

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Також у 1997 році була створена в Японії організація Всесвітній рух доброти. У неї входять волонтери з усіх країн, які невпинно працюють по всьому світу і надихають людей на добрі вчинки. До організації може приєднатися будь-хто охочий зробити добрий вчинок.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем доброти в картинках.



















День доброти: привітання в картинках / 5 фотографий

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