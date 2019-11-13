PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

День доброти: привітання в картинках

13 листопада відзначається Всесвітній день доброти і це хороший привід привітати своїх близьких і друзів. Найкращі привітання з Днем доброти в картинках – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

поздравления с днем доброты

День доброти є новим святом. Воно відзначається щорічно 13 листопада, починаючи з 1998 року.

Дата була обрана на честь відкриття в Токіо Першої конференції Всесвітнього руху доброти.

ЧитайтеКалендар свят на листопад 2019

Також у 1997 році була створена в Японії організація Всесвітній рух доброти. У неї входять волонтери з усіх країн, які невпинно працюють по всьому світу і надихають людей на добрі вчинки. До організації може приєднатися будь-хто охочий зробити добрий вчинок.

Факти ICTV зібрали найкращі привітання з Днем доброти в картинках.

День доброти: привітання в картинках / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV розповідали, скільки вихідних буде у 2020.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка