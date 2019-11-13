Компанія Facebook представила власну платіжну систему Facebook Pay, яка дозволить користувачам здійснювати оплату через сервіси компанії, зокрема Instagram та WhatsApp.

Компанія дозволить додати спосіб оплати у Facebook Pay і після цього використовувати систему всюди, де вона буде доступна, без необхідності щоразу вводити дані своєї банківської карти.

Facebook Pay також дозволить переглядати історію платежів, керувати способами оплати й отримувати підтримку клієнтів у режимі реального часу через чат. Система почне працювати через Facebook Messenger у США, з часом планується залучити більшу кількість людей і місць до користування Facebook Pay.

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Система підтримує більшість банківських карт, а також PayPal. Платежі оброблятимуться в партнерстві з такими компаніями, як PayPal, Stripe та іншими по всьому світу.

До словам, Facebook має намір почати платити користувачам за перегляд реклами, яка спровокувала взаємодію з контентом чи покупку на її платформі.

Джерело: Facebook