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Факти / Lifestyle

Куди поїхати потягом з України за кордон: ціни та напрямки

Сьогодні вирушити у подорож з України до Європи можна не тільки літаком, а ще й потягом. Всі можливі варіанти білетів за кордон на потяг зібрали Факти ICTV.

Куди поїхати потягом з України за кордон: ціни та напрямки

Укрзалізниця пропонує пасажирам кілька рейсів у європейські країни. Найбільше варіантів стосуються напрямків до Польщі.

Які ще існують напрямки з України в Європу, яка ціна білета та скільки часу займає поїздка потягом – читайте в матеріалі.

Україна – Польща

З України в Польщу їздять п’ять потягів.

Так, можна поїхати в Перемишль з Одеси. Ціна такої мандрівки вам обійдеться у 980 грн у купейному вагоні. Потяг перебуває в дорозі 16 годин.

Поїздка зі Львова до Вроцлава коштуватиме 1 500 грн. Вона триватиме 13 годин. Також зі Львова можна доїхати в Перемишль за ціною від 240 грн і всього лиш за дві години.

Зі столиці України Києва в столицю Польщі Варшаву ціна білета коштуватиме 1 200 грн. Така поїздка триватиме 17 годин.

У Перемишль з Києва можна доїхати на Інтерсіті за ціною від 580 грн. На дорогу ви витратите дев’ять годин.

Читайте: Новий рік 2020: куди поїхати зустрічати в Європі

Потяг чотирьох столиць

У вересні минулого року Укрзалізниця запустила потяг чотирьох столиць. Відтоді можна доїхати з Києва у Мінськ (Білорусь), Вільнюс (Литва), Ригу (Латвія).

Ціни на білети з Києва до Мінська стартують від 1 200 грн (плацкарт) до 2 000 грн (купе) і 5 800 грн (люкс).

В дорозі ви будете 10 годин.

У Вільнюс з Києва можна доїхати за 15 годин. За плацкарт доведеться заплатити 980 грн, купе обійдеться у 1 500 грн, люкс – 3 100 грн.

З Києва до Риги ваша мандрівка потягом триватиме 19 годин. Ціни на білети: плацкарт – 1 300 грн, купе – 2 000 грн, люкс – 4 100 грн.

Інші міста Європи

Білети на потяг за кордон можна взяти також до Австрії, Угорщини та Румунії.

Так, з Києва потягом за 21 годину можна доїхати у Відень. Ціни на білети стартують від 2700 грн.

Дещо менше коштує білет на рейс Київ-Будапешт – від 2 000 грн.

В Бухарест з Києва можна доїхати приблизно за 2 200 грн. Тільки ось їхати доведеться більше доби.

Раніше Факти ICTV писали, куди поїхати відпочивати восени.

Фото: Dreamstime

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