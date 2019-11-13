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Факти / Lifestyle

На Марсі виявлено невідоме джерело кисню – NASA

Учені намагаються з’ясувати дивні причини сезонного зростання коцентрації кисню на Марсі.

На Марсі виявлено невідоме джерело кисню – NASA

Коцентрація кисню в кратері Гейла на Марсі зростає на цілих 30% протягом весни і літа.

Восени коцентрація газу, завдяки якому на Землі зародилося життя, повертається до показника в 0,16%.

Такі дані передав NASA ровер Curiosity, який досліджує клімат і геологію Червоної планети.

Учені поки що не визначили, який процес виробляє кисень, а потім його прибирає. Це може бути як наслідком життєдіяльності мікробів, так і результатом хімічних процесів.

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Як відомо, в атмосфері Марса переважає вуглекислий газ – приблизно 95%.

Нагадаємо, раніше Curiosity виявив високу кількість метану в повітрі на Марсі.

Джерело: NASA

Фото: Dreamstime

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