З нагоди Всесвітнього дня доброти Факти ICTV зібрали фотографії, які мотивують проявляти людяність у суспільстві.

Всесвітній день доброти святкують 13 листопада. У 1998 році на Першій конференції Всесвітнього руху доброти в Токіо було засновано це свято.

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Он було покликане надихати людей на гарні вчинки та сприяти поліпшенню життя у світі за допомогою добрих вчинків.

Факти ICTV зібрали знімки, які мотивують творити добро та людяніше ставитися до навколишніх.

Пожежний одягнув на щойно врятованого з палаючого будинку кошеня кисневу маску.

Працівники клінінгової компанії вбралися в супергероїв, щоб порадувати пацієнтів дитячої лікарні.

Люди штовхають вагон, щоб звільнити жінку, яка застрягла між платформою та потягом.

Раз на тиждень перукар робить стрижки безпритульним.

84-річна жінка соромилася ходити в нічній сорочці лікарнею, тоді її онук вирішив підтримати і теж переодягнувся в піжаму.

Раніше Факти ICTV писали про десять добрих вчинків, які можна зробити вже зараз.