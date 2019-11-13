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Факти / Lifestyle

Топ-5 кадрів, після яких хочеться творити добро

З нагоди Всесвітнього дня доброти Факти ICTV зібрали фотографії, які мотивують проявляти людяність у суспільстві.

Топ-5 кадрів, після яких хочеться творити добро

Всесвітній день доброти святкують 13 листопада. У 1998 році на Першій конференції Всесвітнього руху доброти в Токіо було засновано це свято.

Читайте: День доброти: привітання в картинках

Он було покликане надихати людей на гарні вчинки та сприяти поліпшенню життя у світі за допомогою добрих вчинків.

Факти ICTV зібрали знімки, які мотивують творити добро та людяніше ставитися до навколишніх.

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84-річна жінка соромилася ходити в нічній сорочці лікарнею, тоді її онук вирішив підтримати і теж переодягнувся в піжаму.

Раніше Факти ICTV писали про десять добрих вчинків, які можна зробити вже зараз.

Фото: Dreamstime

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