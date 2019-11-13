Всесвітній день доброти, який ми відзначаємо 13 листопада, спонукає творити добрі справи. Топ-10 хороших вчинків, які можна зробити вже зараз читайте на сайті Факти ICTV.

13 листопада відзначають Всесвітній день доброти. Саме у цей день 1998 року в Токіо відкрилася перша конференція Всесвітнього руху доброти.

Учасники руху творять добро по всьому світу, надихаючи мільйони людей на хороші вчинки. Вони також створили свою Декларацію доброти, згідно з якою мета руху – творити добріший і наповнений співчуттям світ.

Аби ви доєдналися до творення добрих справ, пропонуємо вам перелік хороших вчинків.

Притримайте двері, коли виходите.

Здавалося б, просте правило ввічливості, але як багато людей у поспіху забувають про цю просту дрібницю. А людина, що йде за вами, неодмінно оцінить те, що ви на секунду зупинилися і притримали двері для неї.

Залиште позитивний відгук про своє улюблене кафе.

Ми не скупимося на негативні відгуки. Варто нас образити, і про це дізнаються друзі у всіх соціальних мереж. Коли ж все відмінно, ми якось не поспішаємо кричати про це на кожному розі.

Якщо вам сподобалося кафе або ще якийсь заклад, залиште про нього позитивний відгук. У вас не займе це багато часу, а кафе набуде кілька нових відвідувачів.

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Здайте кров.

Якщо ви не полінувалися один раз дійти до пункту здачі крові, ви вже врятували чиєсь життя.

Надішліть несподіваний подарунок другу.

Не потрібно чекати свят, аби зробити комусь приємно. З нагоди хорошого настрою можна відправити другу хорошу книгу або просто листівку, яка покращить йому день.

Принесіть що-небудь смачне в офіс.

Чому б зранку не пригостити своїх колег кексами чи пончиками? Чому б не принести до офісу кавун, аби з’їсти його всім разом? Настрій, безсумнівно, покращиться у всіх.

Позичте комусь у черзі дрібні гроші.

Якщо ви стоїте за кимось в черзі у касі і бачите, що людині не вистачає кілька гривень для оплати, то запропонуйте їй допомогу. Зрозуміло, що грошей він вам не поверне, але ж це і не така вже й велика цінність, а людини ви позбавите від необхідності відмовлятися від однієї зі своїх покупок. Та й черга за вами буде вдячна за те, що ви не змусили чекати, поки касир оформить скасування товару.

Тут справа стосується не тільки людей похилого віку, яким, звісно ж, необхідно поступитися місцем. Поступіться, якщо ви бачите, що людині, яка перебуває поруч з вами, важко стояти чи у неї важкі сумки.

Запропонуйте туристам сфотографувати їх.

Якщо раптом побачите на вулиці туристів, які намагаються сфотографувати самі себе на витягнутій руці, запропонуйте допомогу. Мабуть, ніхто не хоче, щоб всі фотографії були як одна: величезні особи і крихітні пам’ятки десь на задньому плані в біля вуха.

Принесіть ласощі для домашньої тварини своїх друзів.

Залишилися м’ясні кісточки від обіду, а ввечері ви їдете в гості до друзів, у яких є собака? Візьміть кісточки з собою. Друзі та їх вихованець будуть вам вдячні.

Діліться знижками.

Якщо у вас з’явилися зайві купони на знижку, якими ви навряд чи скористаєтеся, віддайте їх тим, хто потребує. Не зберігайте до останнього, щоб потім викинути.

Нагадаємо, до Чорної п’ятниці 2019 залишилося трохи більше місяця. У яких магазинах шукати знижки – читайте в матеріалі Факти ICTV.