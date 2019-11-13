13 листопада відзначається Міжнародний день сліпих – на честь француза Валентина Гаюї, який є автором перших винаходів для незрячих та першим у світі заснував для них школи.

Факти ICTV зібрали найгеніальніші гаджети, створені для полегшення життя слабозорих людей з кінця XVIII століття.

Хто такий Валентин Гаюї

Він народився 13 листопада 1745 року у Франції. І саме ця дата за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я відзначається як День сліпих.

Свою першу школу для безпритульних незрячих Гаюї відкрив у 1784 році в Парижі – у своєму власному будинку і без підтримки уряду та благодійників.

Він також є автором рельєфно-лінійного шрифта унціал (тобто рівний за довжиною одній унції) та спеціальних підручників, глобусів і карт, які дозволяли сліпим дітям пізнавати науку.

Пізніше він також відкрив друкарню, де були надруковані перші книги для незрячих.

За книгами Гаюї вони навчалися аж до винаходу у 1829 році Луї Брайлем універсальної системи рельєфно-точкового шрифту.

Але технічний прогрес не стоїть на місці. Зараз люди з обмеженим можливостями користуються аудіокнигами в форматі MP3, а на зміну білій тростині прийшла ультразвукова, яка одягається на зап’ястя незрячого і при наближенні перешкоди сигналізує звуком і вібрацією. Створено багато гаджетів і з використанням шрифту Брайля.

Фотокамера для незрячих

Touch Sight (погляд дотиком) – перший у світі фотоапарат для сліпих. Створив його у 2008 році дизайнер Чю Лі з китайського підрозділу компанії Samsung.

На Touch Sight немає РК-панелі, зате є гнучкий тактильний дисплей Брайля, що відображає графічну інформацію у рельєфно-точковому вигляді.

Фотокамера дуже проста у використанні завдяки функції, яка записує сигнальний звук при фотографуванні. Звукові маркери допомагають людям з обмеженим зором переглядати, сортувати і обмінюватися фотографіями.

Розумний годинник для незрячих

У 2017 році в Південній Кореї випустили перший в світі “розумний” годинник для незрячих і слабозорих людей. Назвали їх Dot – у перекладі з англійської “крапка”.

Набір базових функцій пристрою повторює Apple Watch. Замість звичного тачскріну панель годинника складається з сегментів із крапками. Такий принцип побудови робочої панелі дозволяє відтворювати символи з тактильного шрифту Брайля.

Пристрій синхронізується зі смартфоном, а також з іншими годинами Dot через Bluetooth, і здатний безперервно працювати близько 5 днів без підзарядки. А ще він може приймати і відправляти повідомлення.

Visual Assistance Card для незрячих

Цю панель для користування банківською карткою придумали у 2008 році в США. Цифри на ній нанесені за допомогою шрифту Брайля.

Вона розміщується поверх пристрою, що зчитує, і її користувач може самостійно вводити код банківської картки і розплатитися, зберігаючи при цьому конфіденційність.

FingerReader – гаджет, який читає книги вголос

Пристрій надівається на палець, оснащений вбудованою камерою для сканування тексту, який відтворюється у мову, яку і почує читач.

FingerReader слідкує за швидкістю переміщення пальця по сторінці і зачитує вголос текст, після його розпізнавання. Використовуване ПЗ автоматично розпізнає початок і кінець рядка і підказує користувачеві, коли потрібно переводити палець далі.

Смартфон для незрячих

У 2013 році індус Саміт Дагар розробив перший у світі смартфон для людей з ослабленим або втраченим зором. Пристрій відрізняється своїм екраном, який являє собою сітку контактів, що формує шрифт Брайля.

Екран є свого роду перекладачем і може переводити звичайний текст, що містить звичні всім літери, у шрифт Брайля і навпаки.

У смартфоні реалізована технологія Shape Memory Alloy, в основу якої закладено ефект пам’яті форми (явище повернення до первісної форми при нагріванні, яке спостерігається у деяких матеріалів після попередньої деформації).

Коли на телефон приходить повідомлення, то внутрішнє ПО трансформує його в зрозумілу людині з обмеженими фізичними можливостями форму. При відправці повідомлень відбувається зворотне перетворення і одержувачу приходить звичайний текст.

Нагадаємо, у 2018 році американські та американські вчені розробили революційну генну терапію, яка повернула зір сліпим дітям.

Фото: yankodesign.com, boredpanda.com, yankodesign.com, Dreamstime.com,

itc.ua, indiatimes.com